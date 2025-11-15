Monden

Documentarele despre criminali, extrem de periculoase. Ce spun psihologii

Documentarele despre criminali, extrem de periculoase. Ce spun psihologii
Documentarele despre crime sunt la mare căutare pe plaformele de streaming, dar psihologii avertizează că acestea pot să crească anxietatea, suspiciunea și teama față de oamenii din jur. Specialiștii au mai spus că cei care se relaxează în timp ce se uită la astfel de documentare ar trebui să meargă la psiholog.

De ce sunt periculoase documentarele despre crime

Dr. Chivonna Childs, psiholog, a spus că maratoanele de crime reale după o zi obositoare la serviciu pot afecta sănătatea mentală.

„Te poți trezi cu gânduri paranoice, să vezi pericolul la fiecare colț sau să presupui că fiecare dubiță albă ascunde un criminal”, spune ea. Potrivit specialistului, supraconsumul de astfel de conținut poate duce la anxietate, hiper-vigilență și chiar la teama de oamenii apropiați.

Partea tulburătoare este că majoritatea documentarelor de acest gen se concentrează pe persoane aparent normale: vecinul, colegul de muncă sau soțul „drăguț” care ascunde secrete întunecate. Această abordare poate influența percepția realității și crește nivelul de suspiciune față de oamenii din jur.

Distorsionează realitatea

O altă psiholoagă a spus că aceste show-uri distorsionează grav realitatea. Ea a declarat că ucigașii în serie sunt extrem de rari, iar statistic, este mult mai probabil să fii rănit de cineva cunoscut, decât de un străin care se ascunde în tufisuri.

„Poveștile despre ucigași în serie sunt populare, dar în viața reală, oamenii sunt mult mai expuși riscurilor venite din partea familiei sau a celor apropiați, nu a unui necunoscut”, explică Monroe.

Femeile, mai atrase de true crime decât bărbații

Studiile arată că femeile sunt mai atrase de true crime decât bărbații. Motivul? Multe dintre ele urmăresc documentarele pentru a învăța strategii de supraviețuire și a fi mai atente la mediul înconjurător. Cu toate acestea, Dr. Childs avertizează că supraconsumul de crime reale poate deveni rapid o „cale fără întoarcere către anxietate”.

Soluția ei: alege activități care calmează mintea, cum ar fi desene animate, muzică pozitivă sau evitarea vizionării cazurilor de crimă înainte de culcare.

Proiecte speciale