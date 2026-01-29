Protecția naturii, condiționată de acordul primarilor: Renunțăm la vechile practici

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a lansat în circuitul de avizare un nou proiect de Ordonanță de Urgență care stabilește modul în care vor fi identificate și administrate zonele considerate esențiale pentru protejarea biodiversității, a anunțat Ministerul Mediului.

Inițiativa face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit informațiilor transmise de instituție.

Adoptarea actului normativ este condiționată de termene stricte, iar întârzierea sau blocarea acestuia ar putea avea consecințe financiare directe, sub forma unor penalități aplicate statului român. În acest context, Ministerul Mediului susține că noua reglementare urmărește să evite conflictele apărute în trecut între autorități și comunitățile locale.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că documentul propune o abordare diferită față de politicile anterioare, bazată pe dialog și cooperare.

„Da, avem un jalon de îndeplinit prin PNRR și da, ne dorim să protejăm comorile noastre naționale, dar nu împotriva comunităților locale, ci alături de ele”, a transmis aceasta.

Potrivit ministerului, ordonanța nu stabilește cote obligatorii de teren care să fie incluse automat în zone protejate și nu impune suprafețe minime la nivel național. În schimb, cadrul legal permite adaptarea deciziilor la specificul fiecărei regiuni, în funcție de realitățile economice, sociale și de mediu.

Un element-cheie al proiectului este introducerea conceptului de management activ. Acesta presupune că, în anumite zone, activitățile tradiționale ale localnicilor nu vor fi interzise.

Practici precum pășunatul, cositul sau folosirea terenurilor pentru nevoi comunitare vor putea continua, în limitele stabilite pentru protejarea ecosistemelor. „Protejarea biodiversității nu înseamnă blocarea dezvoltării locale”, a subliniat ministra Mediului.

În paralel, autoritățile centrale au demarat consultări extinse cu administrațiile locale. Primarii din mai multe județe au transmis observații și propuneri privind delimitarea zonelor vizate, iar o parte dintre acestea au fost deja integrate în variantele de lucru ale documentului.

Ministerul precizează că stabilirea limitelor finale nu va fi făcută unilateral. Zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi aprobate doar după identificarea unor soluții acceptate de autoritățile locale, cu implicarea prefecților, consiliilor județene și a comunităților afectate.

Prin această abordare, autoritățile urmăresc să atingă obiectivele de mediu asumate la nivel european, fără a crea tensiuni sociale sau blocaje administrative, mizând pe consens și adaptare la condițiile din teren.