Majorările de impozite din 2026, clarificate de Asociația Municipiilor. AMR cere consultări cu Guvernul pentru buget

Asociaţia Municipiilor din România arată că modificările privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2026 au fost realizate exclusiv în baza legislaţiei în vigoare, toate autorităţile locale fiind obligate să stabilească nivelul acestora până la finalul anului trecut. În acelaşi timp, AMR solicită Guvernului organizarea unor consultări cu structurile asociative ale administraţiei publice locale înainte de adoptarea Legii bugetului de stat pe 2026, pentru a clarifica modul de repartizare a resurselor financiare.

Asociaţia Municipiilor din România precizează, într-un comunicat transmis marţi, că la data de 17 decembrie 2025 Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2025, act normativ care a adus schimbări importante în regimul impozitelor şi taxelor locale. Prin acest act au fost eliminate anumite facilităţi fiscale acordate anterior şi au fost introduse reguli noi privind baza de calcul şi nivelul taxelor locale.

Totodată, OUG nr. 78/2025 a impus consiliilor locale şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti obligaţia de a adopta, până la 31 decembrie 2025, hotărârile privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2026. Nerespectarea acestui termen atrage sancţiuni, inclusiv sistarea finanţării din cotele defalcate din impozitul pe venit şi din sumele destinate echilibrării bugetelor locale.

Reprezentanţii AMR susţin că toate municipiile au respectat cadrul legal, în pofida presiunii generate de termenele prevăzute de Codul fiscal.

„Deşi termenele prevăzute de Codul fiscal au creat o presiune considerabilă, toate municipiile din România au respectat cadrul legal în vigoare, au efectuat ajustări ale nivelului impozitelor şi taxelor locale şi au adoptat hotărârile consiliilor locale, exclusiv în baza modificărilor legislative adoptate de către Guvern. Modificările semnificative semnalate în spaţiul public, inclusiv creşteri de peste 70% în anumite situaţii, sunt cauzate de eliminarea facilităţilor fiscale acordate anterior de Guvern, precum şi de modificarea mecanismelor de calcul prevăzute de legislaţia în vigoare”, explică reprezentanţii AMR.

Potrivit sursei citate, autorităţile locale au aplicat aceste prevederi deoarece legislaţia fiscală este obligatorie pentru toate unităţile administrativ-teritoriale.

Asociaţia subliniază că hotărârile adoptate de consiliile locale nu reflectă iniţiative discreţionare ale administraţiilor locale, ci doar obligaţia de conformare la actele normative în vigoare.

„AMR subliniază faptul că municipiile au acţionat strict în limitele legii, iar hotărârile consiliilor locale adoptate reflectă exclusiv obligaţia de conformare la cadrul normativ stabilit prin Legea nr. 239/2025, OUG nr. 78/2025 şi Codul fiscal”, se arată în comunicat.

În acest context, AMR reafirmă că ajustarea impozitelor şi taxelor locale pentru 2026 a fost realizată în baza legislaţiei naţionale aplicabile. Reprezentanţii asociaţiei precizează că toate municipiile şi-au îndeplinit obligaţia legală de a stabili impozitele şi taxele locale pentru anul 2026 până la 31 decembrie 2025.

„Toate municipiile au respectat obligaţia legală privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2026 prin adoptarea hotărârilor consiliilor locale până la 31 decembrie 2025. Orice modificare sau eliminare a impozitelor şi taxelor locale se face în anul curent pentru anul următor, conform Art. 4, alin. 2 din Codul fiscal: «În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an»”, arată AMR.

În final, Asociaţia Municipiilor din România cere Guvernului ca, în etapa de pregătire a Legii bugetului de stat pentru anul 2026, să iniţieze consultări cu structurile asociative ale administraţiei publice locale. Scopul acestora este transparentizarea modului de alocare a resurselor financiare, inclusiv a impozitului pe venit, cotelor defalcate pentru echilibrare şi sumelor defalcate din TVA, pentru anul viitor.