Crin Antonescu, despre Nicușor Dan: Totul e la nivel de caricatură. Președintele pare dus de mână pe la reuniuni

Crin Antonescu, despre Nicușor Dan: Totul e la nivel de caricatură. Președintele pare dus de mână pe la reuniuniCrin Antonescu. Sursa foto: Facebook/Crin Antonescu
Crin Antonescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat, marți, că nu se aștepta „să fie atât de rău” cu Nicușor Dan președinte și a susținut că situația a ajuns „la nivel de caricatură”. „Președintele pare dus de mână pe la reuniuni”, a mai spus acesta, la o emisiune.

Antonescu: România este pusă pe pauză

Fostul președinte interimar al țării a afirmat că România este, practic, „invizibilă” pe scena internațională și susține că țara pare „pusă pe pauză” într-un moment în care politica mondială trece prntr-o perioadă de agitație fără precedent.

„Mă tem că pentru unii care nu sunt, așa cum suntem noi, neapărat atenți, România nu se vede deloc. E practic pusă pe o pauză sau ștearsă chiar din catastif. Știu că sună greu și sever, dar asta este realitatea. (...) Am spus-o și înainte de alegerile prezidențiale la care am participat, și după imediat, chiar cu riscul de a-mi atrage numeroase ocări, am spus-o de atunci, dar să fie așa de rău nu mă așteptam nici eu”, a explicat Antonescu.

„Președintele pare dus de mână pe la reuniuni”

Fostul lider liberal susține că „totul e la nivel de caricatură”, făcând o referire directă la președintele Nicușor Dan, despre care afirmă că pare „dus de mână pe la reuniuni”.

„De la distanță privite lucrurile, avem contrastul extraordinar între agitația multiformă, cumva fără precedent din politica mondială, și tăcerea sau dispariția României. România nu e nici cât a fost”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Totul e la nivel de caricatură. Președintele pare dus de mână pe la reuniuni”.

Antonescu: Nicușor Dan nu are niciun fel de idee despre politica externă

Fostul lider liberal a declarat că nu înțelege „momentele de pantomimă” ale lui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan nu poate. Avem o problemă. Noi am ales acest om pentru funcția supremă în stat după ce am văzut cum a stat baricadat în Primăria Capitalei. Am văzut că nu are niciun fel de idee despre politica externă sau despre o funcție de asemenea importanță. Dar omul se tundea frumos pe TikTok și promitea să alunge PSD-ul de la guvernare”, a mai spus Antonescu.

  1. Maria spune:
    27 ianuarie 2026 la 19:14

    Oricum este mai bine Nicușor decât Crin! Nu uităm !

