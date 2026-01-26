Exclusiv. Turcescu: Nicușor Dan este o vulnerabilitate majoră pentru statul român

Robert Turcescu și fostul ministru Adrian Severin au abordat în emisiunea „Hai LIVE cu Turcescu” situația dificilă a președintelui României, Nicușor Dan, și implicațiile geopolitice ale deciziilor României în arena internațională.

„Nicușor Dan este o vulnerabilitate majoră pentru statul român, devenind tot mai izolat și incapabil să își exercite funcția. Există întrebări cu privire la legitimitatea și capacitatea lui Nicușor Dan de a fi președinte”, a spus Turcescu.

Turcescu a subliniat necesitatea unei dezbateri publice. Jurnalistul consideră că președintele României trebuie demis. „Trebuie discutată public și politic posibilitatea suspendării sau demiterii lui Nicușor Dan. Este nevoie de refacerea coeziunii naționale, care a fost distrusă de lovitura de stat din 2024.”

Adrian Severin a explicat și consecințele geopolitice pentru România. „România trebuie să se poziționeze corect în această partidă geopolitică pentru a nu fi printre perdanți” și a exemplificat strategia șoricelului român: Dar să le dăm dureri de cap, adică ar trebui să facem așa, să le dăm dureri de cap. Centrii nervoși, acolo sunt toate legăturile care se fac, sinapsele care conduc la o anumită decizie.”

Pe tema experiențelor istorice și a capacității României de a-și proteja interesele, Severin a adus exemple:„Ia gândiți-vă unde eram noi în iulie 1918. Eram făcuți praf și pulbere. Peste câteva luni, războiul pierdut de noi ne-a făcut România mare.

Gândiți-vă în 1944-45, unde eram? bătut sprafă, făcut sprafă în războiul cu rușii și cu occidentalii și am recuperat Transilvania de nord. N-am recuperat tot ce pierdusem în război. Oricum, după ce pierdusem războiul, am ieșit cu teritoriul mai mare decât cu cel cu care intrasem în război.”

Severin a subliniat și necesitatea unei poziții active în negocieri internaționale. „Și asta e un alt argument al meu. Știu faptul că dacă te duci cu cei care îl propun, poți intra în negocieri cu el și fiind la masa negocierilor poți să să ajustezi ceea ce este de ajustat sau, de ce nu, poți să blochezi ce este de blocat. Suntem o pietricică mică, dar în bocan cu marelui lider.”

Analiza celor doi a punctat că România trebuie să învețe să folosească atât oportunitățile istorice, cât și poziția geopolitică actuală pentru a se impune în cadrul relațiilor internaționale: „Noi nu am fost perdanți întotdeauna și putem să ne facem relevanți chiar și atunci când suntem șoricei printre elefanți.”