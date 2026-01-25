Românii, nemulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan. 44% susțin aderarea la Consiliul pentru Pace. Sondaj

Un sondaj realizat de Avangarde arată că 44% dintre români consideră că România ar trebui să adere la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump. De asemenea, 69% dintre respondenți cred că președintele Nicușor Dan trebuia să participe la Forumul Economic de la Davos.

În același timp, 36% dintre români se opun aderării României la Consiliul pentru Pace, iar 22% consideră că președintele Dan nu trebuia să meargă la Davos. Analiza demografică a sondajului arată că aprobarea inițiativelor este mai mare în rândul persoanelor cu studii primare, în timp ce respondenții cu studii superioare se situează la celălalt capăt al clasamentului.

Sondajul mai relevă că 34% dintre români sunt nemulțumiți de activitatea pe plan extern a președintelui Nicușor Dan, iar 21% sunt foarte nemulțumiți.

Conform aceluiași sondaj, 60% dintre români consideră că NATO ar interveni pentru a apăra România în cazul unui atac militar, în timp ce 27% cred că Alianța nu ar face acest lucru.

În ceea ce privește încrederea în instituțiile internaționale, NATO ocupă primul loc, cu 62%, urmată de ONU și Uniunea Europeană, fiecare cu câte 50%. Parlamentul European și Comisia Europeană se află mult mai jos în top, cu 33%, respectiv 32% dintre respondenți care le acordă încredere.

Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, la Focșani, că Ministerul Afacerilor Externe are în analiză participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. În ceea ce privește taxa de un miliard de dolari asociată statutului de membru permanent, șeful statului a precizat că aceasta nu se va plăti în următorii trei ani.

„Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă propus și obligațiile internaționale pe care România le-a semnat, cum ar fi Carta ONU. Legat de miliardul acela, pentru trei ani nu se pune problema plății”, a explicat Nicușor Dan.

Întrebat despre posibilitatea unei ședințe CSAT pentru a decide participarea României, președintele a menționat că analiza se află în prezent la Ministerul Afacerilor Externe, responsabil de tratatele internaționale.

Premierul Ilie Bolojan a adăugat că aderarea României la Consiliul pentru Pace va fi analizată împreună cu celelalte state europene, menționând că țara noastră ar avea posibilitatea să aloce suma necesară, dacă este justificat interesul național.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că România nu poate ignora invitațiile internaționale și a pledat pentru o consultare largă a forțelor politice în domeniul politicii externe și al securității naționale.