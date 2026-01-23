Bolojan, despre aderarea la Consiliul pentru Pace: România trebuie să analizeze împreună cu ţările europene

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza, împreună cu celelalte ţări europene, aderarea la Consiliul pentru Pace. „În ceea ce priveşte suma de 1 miliard de dolari, sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul 1 miliard de dolari”, a spus șeful Guvernului, la un post TV.

Premierul a declarat, despre aderarea la Consiliul pentru Pace iniţiat de Donald Trump, că România trebuie să analizeze această opțiune împreună cu țările europene.

„În ceea ce priveşte suma de 1 miliard de dolari, sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul 1 miliard de dolari, dar trebuie calculaţi foarte bine cum facem acest lucru pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie cât se poate de clar justificat de interesul naţional şi de situaţia economică în care ne găsim”, a declarat Bolojan, la Digi 24.

Întrebat dacă decizia privind aderarea la Consiliul pentru Pace va fi discutată în CSAT, Bolojan a declarat că trebuie analizat în ce măsură această aderare este compatibilă cu celelalte angajamente asumate de România.

„Aici trebuie văzut în ce măsură această participare este în concordanţă cu celelalte angajamente pe care România le are, de a participa la alte forumuri şi sunt convins că în momentul în care se va pune această problemă va fi o decizie care va avea nevoie de un anumit suport (...) E bine să existe un acord”, a explicat acesta.

Premierul a explicat că, pentru a avea relevanță pe plan extern, este important ca pozițiile să fie unitare pe plan intern.

„Pentru a putea avea relevanţă în plan extern, e bine să ai poziţii unitare în plan intern sau să ai o majoritate care susţine anumite direcţii. Dacă am reuşit în toţi aceşti ani să facem nişte paşi importanţi, aderarea la NATO, la Uniunea Europeană, proiectul care ţine de aderare la OCDE care este pe rol astăzi, este că a fost un suport pe tema asta. Dacă nu este un suport, partenerii, organizaţiile care urmăresc ceea ce se întâmplă (...) se uită cu mare rezervă la noi”, a mai declarat acesta.

România a fost invitată să devină membru al Consiliului pentru Pace, printr-o scrisoare transmisă de președintele SUA, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, a anunțat duminică Administrația Prezidențială. Aceeași invitație a fost adresată și altor state.

În acest context, Administrația Prezidențială a anunțat, marți, că Nicușor Dan a început o analiză a conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace.

„Această evaluare are ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume”, a mai anunțat Administrația Prezidențială.