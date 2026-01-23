Social

România, pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar

România, pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar
România este pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar, potrivit celor mai recente date Eurostat. Indicatorul vizează tinerii între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul gimnazial și nu mai urmează nicio formă de educație sau formare.

Diferențele, vizibile

În anul 2024, 15,6% dintre tinerii din România se aflau în această situație, cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană. Media la nivel european a fost de 9,5%, mult sub nivelul înregistrat în România.

Diferențele apar și între sexe. Aproape unul din cinci băieți din România, adică 18,2%, a părăsit timpuriu educația, în timp ce în rândul fetelor procentul a fost de 12,8%. La nivelul Uniunii Europene, abandonul școlar a afectat aproximativ 11% dintre băieți și 7,7% dintre fete, valori mult mai mici decât cele din România.

România, pe ultimul loc în UE la educația continuă a adulților

Problemele din educație depășesc însă această categorie de vârstă. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană și la educația continuă a adulților, un indicator important pentru adaptarea pe piața muncii. În 2024, doar 9% dintre românii cu vârste între 25 și 64 de ani au participat la o formă de educație sau formare, față de media europeană de 13,5%.

Adult

Adult. Sursa foto: Freepik

Și în acest caz se observă diferențe între femei și bărbați, însă nivelurile rămân scăzute în ambele situații. În România, 9,3% dintre bărbați și 8,5% dintre femei au participat recent la activități de învățare, în timp ce la nivelul Uniunii Europene procentele au fost de 12,3% în rândul bărbaților și 14,8% în rândul femeilor.

Extremele educației în Uniunea Europeană

Datele indică faptul că România este singurul stat membru al UE aflat simultan pe ultimul loc la educația adulților și pe primul loc la abandonul școlar timpuriu.

Cele două clasamente descriu aceeași situație: puțini români revin la educație după ieșirea din sistem, iar mulți tineri îl părăsesc mult prea devreme.

