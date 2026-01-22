Marea Neagră, teatru de confruntare strategică. Fifor cere elaborarea unui plan de securitate pentru Neptun Deep

România nu dispune de capabilitățile necesare pentru a asigura protecția proiectului Neptun Deep, spune senatorul PSD Mihai Fifor. Social-democratul a criticat lipsa reacției decidenților politici la avertismentul transmis în acest sens de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Recent, acesta a declarat că perimetrul Neptun Deep se află în afara scutului NATO. Pe Facebook, Fifor a scris că Guvernul Bolojan are obligația să caute soluțiile necesare pentru protejarea proiectului aflat în dezvoltare.

Potrivit senatorului, România nu a acordat atenția necesară unei probleme de gravitate strategică, în contextul militarizării accelerate a Mării Negre și al competiției dintre marile puteri.

„Mult prea ușor a trecut semnalul de alarmă tras de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Nu am văzut reacții din partea decidenților politici – premierul, miniștrii de resort. Sunt prea preocupați de "reformă". Nu am văzut îngrijorare la nivel prezidențial. Nu am văzut nicio intenție de a ridica la nivelul CSAT o chestiune de o asemenea gravitate și urgență strategică”, a scris senatorul PSD.

Fifor subliniază că declarațiile generalului Vlad reprezintă unul dintre cele mai importante avertismente strategice publice ale ultimilor ani și nu pot fi considerate simple nuanțe tehnice.

„Într-un context regional marcat de militarizarea accelerată a Mării Negre și de revenirea competiției strategice între marile puteri, avertismentul transmis de conducerea Armatei Române ar fi trebuit să genereze o dezbatere de securitate națională, nu o simplă știre de presă. Declarațiile șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, reprezintă unul dintre cele mai importante avertismente strategice formulate public în ultimii ani. Ele nu sunt simple nuanțe tehnice și nu pot fi tratate ca un exercițiu academic”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, declarațiile evidențiază o vulnerabilitate reală a statului român, chiar în momentul în care țara își definește viitorul energetic și poziția geopolitică.

„Ele descriu o vulnerabilitate reală a statului român într-un moment în care România își joacă o parte esențială din viitorul său energetic și geopolitic”, a mai spus el.

Potrivit social-democratului, Neptun Deep nu reprezintă doar un proiect energetic, ci o infrastructură strategică critică. El subliniază că la mijloc se află cea mai importantă exploatare de gaze naturale aflată în dezvoltare în Uniunea Europeană, cu rezerve estimate la circa 100 de miliarde de metri cubi și o producție anuală proiectată de aproximativ 8 miliarde de metri cubi.

Investiția, evaluată la miliarde de euro, are potențialul de a transforma România într-unul dintre principalii producători de gaze ai Europei și într-un furnizor regional de securitate energetică.

„Amplasată într-un teatru de operații aflat la frontiera directă dintre NATO și Federația Rusă, orice platformă offshore, orice conductă submarină, orice sistem energetic de asemenea anvergură devine automat un obiectiv strategic și, implicit, o potențială țintă”, a continuat social-democratul.

Potrivit senatorului PSD Mihai Fifor, un aspect esențial și incomod semnalat de generalul Vlad este că Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită automat de Articolul 5 al Tratatului NATO.

„Generalul Vlad a spus un lucru esențial și incomod: Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită automat de Articolul 5 al Tratatului NATO. Din punct de vedere al dreptului internațional, ZEE nu reprezintă teritoriu național suveran, ci o zonă în care statul exercită drepturi economice. Această nuanță juridică separă garanția formală a apărării colective de sprijinul politic aliat, care rămâne, în ultimă instanță, o decizie de circumstanță”, mai arată el.

Senatorul PSD Mihai Fifor a explicat că România nu poate conta pe intervenția automată a NATO în cazul unui incident, sabotaj sau atac hibrid asupra infrastructurii Neptun Deep, responsabilitatea revenind statului. El a subliniat că, în prezent, țara nu dispune de capabilitățile necesare pentru protecția completă a unei astfel de infrastructuri strategice.

„Cu alte cuvinte, România nu poate miza pe reflexul automat al Alianței în cazul unui incident, sabotaj sau atac hibrid asupra infrastructurii Neptun Deep. Responsabilitatea primară revine , prin urmare, statului român. Al doilea mesaj, la fel de grav, este că România nu dispune, în prezent, de capabilitățile necesare pentru a asigura protecția completă a unei astfel de infrastructuri strategice în Marea Neagră. Aceasta nu este o opinie politică. Este o evaluare militară”, a explicat Fifor.

Senatorul PSD Mihai Fifor a atras atenția că Marea Neagră nu mai este de mult un simplu spațiu de tranzit comercial, ci un teatru de confruntare strategică, supus presiunii militare, supravegherii agresive și operațiunilor hibride permanente. În acest context, orice infrastructură energetică devine automat parte din ecuația de securitate.

„Protecția unei platforme offshore presupune supraveghere maritimă permanentă, capacități de intervenție navală rapidă, sisteme de apărare anti-dronă, control aerian, protecție subacvatică a conductelor și cablurilor, capabilități de răspuns la amenințări hibride și cibernetice. Presupune o arhitectură integrată MAI–MApN, cu lanț de comandă clar, reguli de angajare clare și capacitate de reacție în timp real. Astăzi, România nu dispune de un asemenea sistem complet funcțional”, explică el.

El a subliniat că Neptun Deep va produce gaze, dar va genera și vulnerabilitate strategică dacă nu este integrat într-un sistem de apărare pe măsura importanței sale. Semnalul tras de generalul Gheorghiță Vlad reprezintă, în opinia sa, un avertisment strategic major, o evaluare profesională a vulnerabilităților reale ale României, și nu o simplă opinie sau ipoteză.

„Ce pare să nu se înțeleagă este că Marea Neagră nu mai este de mult un spațiu de tranzit comercial. Este un teatru de confruntare strategică, un spațiu de presiune militară, de supraveghere agresivă și de operațiuni hibride permanente. În acest context, orice infrastructură energetică devine automat parte din ecuația de securitate. Neptun Deep va produce gaz. Dar va genera și vulnerabilitate strategică dacă nu este integrat într-un sistem de apărare pe măsura importanței sale. Semnalul tras de generalul Gheorghiță Vlad este un avertisment strategic major. Nu o opinie. Nu o ipoteză. Ci o evaluare profesională a vulnerabilităților reale ale României”, a continuat el.

Senatorul PSD Mihai Fifor a afirmat că România nu își poate permite să investească miliarde într-un proiect energetic fără a investi, în paralel, în securitatea acestuia.

El a subliniat că țara nu poate transfera responsabilitatea propriei apărări către aliați și nu poate trata securitatea energetică separat de cea națională. În opinia sa, este obligația Guvernului și a Președintelui României să ridice această problemă la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și să considere Neptun Deep un obiectiv strategic național, care necesită un plan de securitate dedicat, capabilități specifice și responsabilități clar asumate.

„În acest moment, este obligația Guvernului României și a Președintelui României să ridice această problemă la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și să trateze Neptun Deep ca pe ceea ce este în realitate: un obiectiv strategic național, care necesită un plan dedicat de securitate, capabilități dedicate și responsabilități clar asumate. Iar de improvizație ridicată la nivel de politică guvernamentală suntem sătui. Sperăm ca, măcar în această chestiune, profesionalismul să ia locul diletantismului devenit deja prea periculos pentru această țară”, a încheiat Fifor.