Calculele lui Nicușor Dan, pe miliardul cerut pentru Consiliul de Pace al lui Trump

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Focșani, că participarea României la Consiliul pentru Pace se află în prezent în analiză la Ministerul Afacerilor Externe. Șeful statului a precizat că, în forma actuală a propunerii, nu se pune problema ca România să plătească un miliard de dolari pentru următorii trei ani.

Nicușor Dan a explicat că evaluarea vizează compatibilitatea documentului constitutiv al Consiliului pentru Pace cu angajamentele internaționale deja asumate de România.

„Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă care este propus în momentul de faţă şi obligaţiile internaţionale pe care România şi le-a asumat semnând alte documente cum ar fi Cartea ONU. Deci asta este analiza importantă. Legat de miliardul acela, aşa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească. Ţările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani şi după aia mai vedem”, a declarat Nicușor Dan, sâmbătă, la Focșani.

Întrebat dacă va fi convocată o ședință a CSAT pentru a lua o decizie în privința Consiliului pentru Pace, președintele a arătat că, în acest moment, analiza se află exclusiv în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Externe.

„Pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că ei sunt responsabili de tratatele internaţionale pe care România le-a semnat”, a precizat Nicușor Dan.

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” printr-o scrisoare transmisă de președintele Statelor Unite, Donald Trump, către președintele Nicușor Dan, a anunțat duminică Administrația Prezidențială. Aceeași invitație a fost adresată și altor state, iar o contribuție de un miliard de dolari ar asigura statutul de membru permanent în consiliul condus de Donald Trump.

Președintele României a anunțat, marți, că a demarat un proces aprofundat de analiză a conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de statul român. Evaluarea urmărește stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente și identificarea celor mai potrivite modalități prin care România ar putea contribui la obiectivul comun de consolidare a păcii la nivel global.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza aderarea la Consiliul pentru Pace împreună cu celelalte state europene. În privința contribuției de un miliard de dolari, acesta a precizat că România are capacitatea de a aloca o astfel de sumă, însă este necesar ca decizia să fie fundamentată pe interesul național.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, într-un context internațional în schimbare, România nu își poate permite să rămână „într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele”, în timp ce alte state se organizează și se pregătesc. Grindeanu consideră că România nu își permite să refuze o invitație venită din partea președintelui SUA și susține necesitatea unei consultări largi a forțelor politice pe teme de politică externă și securitate națională.