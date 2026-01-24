Politica

Calculele lui Nicușor Dan, pe miliardul cerut pentru Consiliul de Pace al lui Trump

Comentează știrea
Calculele lui Nicușor Dan, pe miliardul cerut pentru Consiliul de Pace al lui TrumpDonald Trump. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat sâmbătă, la Focșani, că participarea României la Consiliul pentru Pace se află în prezent în analiză la Ministerul Afacerilor Externe. Șeful statului a precizat că, în forma actuală a propunerii, nu se pune problema ca România să plătească un miliard de dolari pentru următorii trei ani.

Se plătește sau nu miliardul cerut pentru Consiliul lui Trump. Nicușor Dan: Analiza e la MAE

Nicușor Dan a explicat că evaluarea vizează compatibilitatea documentului constitutiv al Consiliului pentru Pace cu angajamentele internaționale deja asumate de România.

„Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă care este propus în momentul de faţă şi obligaţiile internaţionale pe care România şi le-a asumat semnând alte documente cum ar fi Cartea ONU. Deci asta este analiza importantă. Legat de miliardul acela, aşa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească. Ţările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani şi după aia mai vedem”, a declarat Nicușor Dan, sâmbătă, la Focșani.

Întrebat dacă va fi convocată o ședință a CSAT pentru a lua o decizie în privința Consiliului pentru Pace, președintele a arătat că, în acest moment, analiza se află exclusiv în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Externe.

Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți
Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți
Prețuri și chirii în schimbare. Piața imobiliară, la răscruce în 2026
Prețuri și chirii în schimbare. Piața imobiliară, la răscruce în 2026

„Pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că ei sunt responsabili de tratatele internaţionale pe care România le-a semnat”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan

Sursa foto: captură video

Invitația transmisă de Donald Trump

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” printr-o scrisoare transmisă de președintele Statelor Unite, Donald Trump, către președintele Nicușor Dan, a anunțat duminică Administrația Prezidențială. Aceeași invitație a fost adresată și altor state, iar o contribuție de un miliard de dolari ar asigura statutul de membru permanent în consiliul condus de Donald Trump.

Președintele României a anunțat, marți, că a demarat un proces aprofundat de analiză a conținutului și implicațiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale asumate anterior de statul român. Evaluarea urmărește stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente și identificarea celor mai potrivite modalități prin care România ar putea contribui la obiectivul comun de consolidare a păcii la nivel global.

Reacții politice privind aderarea României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza aderarea la Consiliul pentru Pace împreună cu celelalte state europene. În privința contribuției de un miliard de dolari, acesta a precizat că România are capacitatea de a aloca o astfel de sumă, însă este necesar ca decizia să fie fundamentată pe interesul național.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că, într-un context internațional în schimbare, România nu își poate permite să rămână „într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele”, în timp ce alte state se organizează și se pregătesc. Grindeanu consideră că România nu își permite să refuze o invitație venită din partea președintelui SUA și susține necesitatea unei consultări largi a forțelor politice pe teme de politică externă și securitate națională.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:30 - „Suntem ultimii oameni care mai înțeleg lumea?” Harari: AI poate crea sisteme pe care nimeni nu le mai pricepe
13:23 - Macron a dat moda peste cap. Ochelarii prezidențiali au golit stocurile, iar producătorii nu mai fac față
13:15 - Călin Georgescu, mesaj pentru susținători de Ziua Unirii: Suntem obosiți de nedreptate, nu de muncă
13:07 - MAI: Videoclipul viral, cu conflictul dintre un preot și jandarm, este fals. A fost creat cu AI
13:00 - Viața de dincolo de podium: Kaia Gerber a povestit cum a crescut ca fiică a lui Cindy Crawford
12:54 - Comparațiile lui Bolojan cu UE, contestate de Marius Budăi: România are cea mai mare inflație

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale