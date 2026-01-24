Sacrificiul românesc din Afganistan, redus la tăcere. Dan Andronic: Asta nu e diplomație, asta e atitudinea de slugă

Jurnalistul Dan Andronic atrage atenția, într-un mesaj publicat pe Facebook , asupra absenței unei poziții ferme din partea statului român față de modul în care este minimalizat efortul Armatei Române în Afganistan. Acesta reproșează autorităților de la București că aleg tăcerea într-un moment sensibil, generat de declarațiile fostului președinte american Donald Trump, declarații care trec cu vederea pierderile umane și contribuția României la misiunea NATO .

Înainte de orice reacție politică, există realitatea dură a misiunii. România a intrat în Afganistan ca aliat NATO, într-un moment în care solidaritatea între state era invocată explicit. Militarii români au fost trimiși pe front în numele acestui angajament, iar consecințele au fost dramatice pentru sute de familii.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, jurnalistul Dan Andronic readuce în discuție un subiect sensibil, despre care spune că este trecut sub tăcere la nivel oficial: felul în care statul român își asumă și apără sacrificiul militarilor trimiși să lupte în Afganistan

„27 de soldați români au murit în Afganistan, alți 200 au fost răniți! Alte câteva mii suferă de Sindrom Post Traumatic. Timp de 19 ani am participat la o operațiune militară NATO, în care SUA a invocat articolul 5. Iar noi ca parteneri NATO am sărit în ajutor”, a scris Dan Andronic.

Critica jurnalistului se îndreaptă apoi spre clasa politică românească, pe care o acuză de dublu standard. În timp ce conflictele interne sau declarațiile controversate sunt speculate rapid mediatic, apărarea demnității Armatei Române pare să nu mai intereseze pe nimeni. În intervenția sa, Dan Andronic pune sub semnul întrebării dispariția din prim-plan a unor figuri politice obișnuite să comenteze intens orice dispută internă. Nume precum Ilie Bolojan, Oana Țoiu sau Radu Miruță sunt invocate ca simboluri ale acestei absențe, tocmai într-un moment în care ar fi fost necesară o reacție fermă în apărarea onoarei statului român.

Jurnalistul susține că sub masca unei diplomații prudente se ascunde, de fapt, o lipsă de verticalitate. În analiza sa, România a făcut concesii majore – de la angajamente politice și logistice până la pierderi umane – fără ca aceste sacrificii să

fie apărate sau revendicate public. Rezultatul este un contrast dur între indiferența partenerilor externi și reținerea liderilor de la București de a-și asuma o poziție clară.

„Și totuși, când demnitatea acestor oameni este călcată în picioare de retorica lui Donald Trump, ce auzim de la București? Tăcere. Unde sunt marii comunicatori ai politicii noastre? Unde e Ilie Bolojan, unde sunt Oana Țoiu sau Radu Miruță? Când e vorba de declarații stupide și lupte interne, sunt primii la microfon. Acum, în fața mitocăniei externe care ignoră sacrificiul militar românesc, au amuțit respectuos”

În final, Andronic insistă asupra ideii că respectul unei națiuni nu se obține prin conformism, ci prin asumarea răspunderii față de cei care au servit-o. Veteranilor, spune el, li se datorează nu doar recunoaștere simbolică, ci și protecție reală, iar politicile care ajung să-i trateze ca pe o problemă administrativă sau fiscală devin, în acest context, un semn al ruperii dintre discursul oficial și realitatea sacrificiului uman.

„Asta nu e diplomație, asta e atitudinea de slugă. Am dat totul: sânge, resurse, loialitate și primim în schimb ignoranță de la parteneri și lașitate de la propriii lideri. Demnitatea unei națiuni nu se măsoară în cât de mult tace în fața șefului, ci în curajul de a-și apăra țara atunci când cineva își bate joc de eforturile ei. Sau măcar să-și apere veteranii! Am uitat, Bolojan preferă să-i impoziteze… Asta înseamnă să fii slugă la casă mare!”