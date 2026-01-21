Franţa își oferă sprijinul pentru un exerciţiu NATO în Groenlanda, în contextul tensiunilor cu SUA

Franţa solicită organizarea unui exerciţiu NATO în Groenlanda şi se declară ”pregătită să participe la el”, anunţă Palatul Élysée. Anunțul vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump și-a arătat intenţia de a dobândi acest teritoriu autonom danez, potrivit AFP.

Mesajul a fost lansat după ce mai multe state europene, printre care şi Franţa, au trimis săptămâna trecută trupe în Groenlanda pentru o misiune de recunoaştere NATO. Prezenţa militară evidenţiază interesul alianţei pentru securitatea şi stabilitatea regiunii arctice, o zonă tot mai importantă din punct de vedere strategic datorită resurselor şi poziţiei sale geografice.

„Franţa cere un exerciţiu NATO în Groenlanda şi este pregătită să contribuie la el”, a anunțat preşedinţia franceză.

Oficialii de la Paris subliniază că participarea Franţei la exerciţii NATO în Groenlanda vizează consolidarea cooperării militare europene și demonstrarea angajamentului faţă de apărarea colectivă, fără a escalada tensiunile internaţionale.

Marți, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor elabora un plan pentru a obține controlul asupra Groenlandei.

„Cred că se va întâmpla ceva care va fi foarte bun pentru toată lumea. Cred că vom găsi o soluție care va mulțumi NATO și care ne va mulțumi și pe noi, dar avem nevoie de ea (de Groenlanda – n.r.) din motive de securitate. Avem nevoie de ea pentru securitatea națională și chiar pentru securitatea mondială. Este foarte importantă”, a spus el, fără a oferi detalii suplimentare despre plan.

Potrivit CNN, liderul american a sugerat că ar putea folosi alte pârghii decât tarifele pentru a obține Groenlanda, lansând un avertisment voalat în timp ce Curtea Supremă a SUA evaluează legalitatea măsurilor sale privind comerțul global.

„Veți afla”, a răspuns Trump când un reporter l-a întrebat până unde ar fi dispus să meargă pentru a obține controlul asupra insulei arctice.

Întrebat dacă o decizie a Curții Supreme împotriva tarifelor sale i-ar putea afecta strategia, Trump a răspuns: „Va trebui să folosim altceva”, adăugând că „va analiza cuvântul licențe, va analiza alte lucruri”.

Trump a intensificat presiunile asupra aliaților europeni, amenințând cu tarife suplimentare dacă nu se ajunge la un acord privind Groenlanda. De asemenea, el a refuzat propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a organiza un summit G7 de urgență pentru a discuta problema.

„Cred că lucrurile vor merge destul de bine”, a spus el, precizând că va avea „multe întâlniri” pentru a discuta situația, inclusiv la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde liderii europeni așteaptă discuții pe acest subiect.

Trump a sugerat că locuitorii Groenlandei vor fi de acord cu planul SUA, în ciuda protestelor locale față de intenția președintelui.

„Nu am vorbit eu cu ei. Când voi vorbi cu ei, sunt sigur că vor fi încântați”, a afirmat el.