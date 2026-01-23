Bolojan, despre ieșirea PSD de la guvernare: Să facă ceea ce consideră de cuviință

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu are „niciun fel de emoție” în legătură cu posibilitatea de a fi înlăturat din funcție. „Sunt premierul României cât timp există o majoritate parlamentară. În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post”, a spus acesta, la un post TV.

Șeful Guvernului a afirmat că nu are „niciun fel de emoție” față de posibilitatea de a fi înlăturat din funcție și că este premierul României atât timp cât există o majoritate parlamentară. „În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post (…). Această majoritate parlamentară va fi testată în angajările de răspundere care vor fi făcute înainte”, a mai spus acesta, la Digi 24.

De asemenea, Bolojan a menționat că niciunul dintre liderii din coaliție nu i-a cerut să demisioneze în timpul ședințelor, în ciuda criticilor formulate în spațiul public.

„Nu a existat o astfel de discuție”, a spus acesta, adăugând că la ședința de luni „lucrurile s-au derulat într-o manieră bună, în afară de mici înțepături, care se întâmplă întotdeauna atunci când sunt mai mulți lideri politici într-o încăpere”.

Întrebat dacă consideră că PSD va ieși de la guvernare, premierul liberal a răspuns: „Este decizia Partidului Social Democrat, să facă ceea ce consideră de cuviință. Consider că stabilitatea României în această perioadă, din punct de vedere politic, este un element important, care ține de predictibilitatea economică, de costurile dobânzilor pe care România le plătește, și, sigur, fiecare partid decide ceea ce consideră de cuviință”.

Ulterior, realizatoarea emisiunii i-a prezentat câteva dintre numele „vehiculate pe surse” pentru o posibilă înlocuire și i-a transmis că „și o parte din PNL v-ar vrea plecat”.

„Nu știu de unde aveți aceste informații legate de PNL. Am fost la toate ședințele pe care le-a organizat partidul și n-au fost astfel de discuții, dar numele pe care le-ați menționat (Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu, n.r.) sunt colegi buni, care apreciez că își fac datoria la Guvern, deci nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”, a mai spus Bolojan.

Premierul a fost întrebat ce opinie are despre afirmația președintelui potrivit căreia „coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”.

„Domnul președinte a spus că este o situație mai proastă, pentru că atunci când te uiți pe declarațiile publice, și și dânsul le vede, ce poți să crezi? Doar că una este să faci spectacol și alta este să muncești serios și pentru România”, a răspuns Bolojan.