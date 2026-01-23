Politica

Bolojan, despre ieșirea PSD de la guvernare: Să facă ceea ce consideră de cuviință

Comentează știrea
Bolojan, despre ieșirea PSD de la guvernare: Să facă ceea ce consideră de cuviințăPSD. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu are „niciun fel de emoție” în legătură cu posibilitatea de a fi înlăturat din funcție. „Sunt premierul României cât timp există o majoritate parlamentară. În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post”, a spus acesta, la un post TV.

Bolojan: „În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post”

Șeful Guvernului a afirmat că nu are „niciun fel de emoție” față de posibilitatea de a fi înlăturat din funcție și că este premierul României atât timp cât există o majoritate parlamentară. „În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post (…). Această majoritate parlamentară va fi testată în angajările de răspundere care vor fi făcute înainte”, a mai spus acesta, la Digi 24.

De asemenea, Bolojan a menționat că niciunul dintre liderii din coaliție nu i-a cerut să demisioneze în timpul ședințelor, în ciuda criticilor formulate în spațiul public.

„Nu a existat o astfel de discuție”, a spus acesta, adăugând că la ședința de luni „lucrurile s-au derulat într-o manieră bună, în afară de mici înțepături, care se întâmplă întotdeauna atunci când sunt mai mulți lideri politici într-o încăpere”.

Trenul-fantomă al boierului din Moldova care și-a construit propria cale ferată din ură pentru oamenii de rând
Trenul-fantomă al boierului din Moldova care și-a construit propria cale ferată din ură pentru oamenii de rând
Martorii lui Plahotniuc. Un fost ministru va fi adus forţat în instanţă
Martorii lui Plahotniuc. Un fost ministru va fi adus forţat în instanţă

Premierul, despre ieșirea PSD de la guvernare: Este decizia partidului

Întrebat dacă consideră că PSD va ieși de la guvernare, premierul liberal a răspuns: „Este decizia Partidului Social Democrat, să facă ceea ce consideră de cuviință. Consider că stabilitatea României în această perioadă, din punct de vedere politic, este un element important, care ține de predictibilitatea economică, de costurile dobânzilor pe care România le plătește, și, sigur, fiecare partid decide ceea ce consideră de cuviință”.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Ulterior, realizatoarea emisiunii i-a prezentat câteva dintre numele „vehiculate pe surse” pentru o posibilă înlocuire și i-a transmis că „și o parte din PNL v-ar vrea plecat”.

„Nu știu de unde aveți aceste informații legate de PNL. Am fost la toate ședințele pe care le-a organizat partidul și n-au fost astfel de discuții, dar numele pe care le-ați menționat (Alexandru Nazare, Cătălin Predoiu, n.r.) sunt colegi buni, care apreciez că își fac datoria la Guvern, deci nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”, a mai spus Bolojan.

Bolojan, despre declarația lui Nicușor Dan

Premierul a fost întrebat ce opinie are despre afirmația președintelui potrivit căreia „coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”.

„Domnul președinte a spus că este o situație mai proastă, pentru că atunci când te uiți pe declarațiile publice, și și dânsul le vede, ce poți să crezi? Doar că una este să faci spectacol și alta este să muncești serios și pentru România”, a răspuns Bolojan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Trenul-fantomă al boierului din Moldova care și-a construit propria cale ferată din ură pentru oamenii de rând
23:51 - Seful Trezoreriei Statelor Unite, despre guvernatorul Californiei: Are creierul cât o nucă
23:45 - Bolojan, despre ieșirea PSD de la guvernare: Să facă ceea ce consideră de cuviință
23:37 - Furtună politică după un interviu TV. Ce a spus procurorul general al Arizonei despre ICE
23:29 - USS Abraham Lincoln conduce „armada” SUA în Orientul Mijlociu. Mesajul dur, transmis Teheranului
23:21 - Martorii lui Plahotniuc. Un fost ministru va fi adus forţat în instanţă

HAI România!

Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale