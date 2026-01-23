Bolojan: Pentru noi investiții în administrația locală trebuie să corectăm lucrurile făcute prost

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că primarii nu vor rămâne cu mai puțini bani, menționând că Guvernul României, autoritățile locale și fondurile europene au în prezent aproximativ 30.000 de proiecte deschise, care nu mai pot fi finanțate, în cea mai mare parte, prin pârghiile actuale. „Prin urmare, a fost nevoie să creştem taxele locale în aşa fel încât o parte din acest efort de a îmbunătăţi viaţa oamenilor”, a spus acesta, la un post de radio.

Premierul a afirmat că primarii nu rămân cu mai puțini bani. „În Europa se transferă din bugetul total al autorităţilor locale, jumătate vine de la ei, jumătate de la bugetul de stat. La noi, 80% de la bugetul de stat. Deci cam asta este ponderea transferurilor în aceste bugete. La ei, veniturile proprii din impozitele şi taxele locale le acoperă cheltuielile cu salariile, la noi veniturile autorităţilor locale sunt de trei ori mai mici. Şi cu asta am spus totul”, a explicat acesta, la Radio România Actualități.

Șeful Executivului a menționat, de asemenea, că banii care vor fi încasați de autoritățile locale în acest an nu vor fi mai puțini decât în anul precedent. „Dar nu poţi să şi creşti foarte mult transferurile către autorităţile locale, ca să poată funcţiona, să nici nu-ţi reduci în administraţia locală cheltuielile şi să fii pe locul 1 în Europa la investiţii”, a mai adăugat acesta.

Bolojan a declarat că autoritățile locale, Guvernul și fondurile europene au în prezent aproximativ 30.000 de proiecte deschise în România.

„Nu există nici o unitate administrativ-teritorială fără un proiect în lucru, în momentul de faţă. Aceste proiecte nu mai pot fi finanţate, în cea mai mare parte, din pârghiile actuale. Prin urmare, a fost nevoie să creştem taxele locale în aşa fel încât o parte din acest efort de a îmbunătăţi viaţa oamenilor, în fiecare comunitate din România, să fie asigurată de cei care sunt direct beneficiari”, a mai spus acesta.

Premierul a menționat că, în același timp, pentru a exista investiții în anii următori în administrația locală, este necesară corectarea lucrurilor făcute greșit în ultimii ani.

„Să nu mai avem reţele de canalizare în localităţi în care doar 20% din case se racordează la ele, pentru că înseamnă că 80% din bani sunt aruncaţi pe geam, să nu mai avem şcoli reabilitate în zona de rural unde nu mai avem copii şi şcolile în bună regulă, izolate, cu panouri fotovoltaice, cu tot, tot rămân fără copii, trebuie să te uiţi la rata natalităţii şi doar acolo unde, într-adevăr, am suficienţi copii investesc, să nu mai facem stadioane în oraşe care nu au echipă de fotbal sau să avem două stadioane într-un oraş care are o echipă într-o ligă inferioară. Aceste tipuri de abordări ne consumă resursele”, a explicat şeful Executivului.

Premierul a mai declarat că o mare parte dintre aceste proiecte se află în Programul „Anghel Saligny”, iar altele sunt finanțate prin programele Ministerului Educației sau prin programele Ministerului Dezvoltării.

„În felul acesta, multiplicate toate, câteva mii la fiecare minister, avem, într-adevăr, un număr semnificativ de proiecte şi gestionarea acestora este importantă”, a mai spus acesta.