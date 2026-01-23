Un fost primar PSD a murit într-un incendiu. A fost găsit carbonizat

Fostul primar al comunei Roșiori, județul Brăila, Neculai Soceanu, în vârstă de 64 de ani, a murit vineri dimineață într-un incendiu care i-a cuprins locuința, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila.

Apelul la numărul de urgență a fost primit în jurul orei 4:40. La fața locului au intervenit două autospeciale din cadrul Punctului de Lucru Dudești. Din nefericire, echipele au găsit bărbatul decedat în una dintre camere, iar focul a distrus acoperișul pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și bunurile din două camere și hol.

Reprezentanții ISU au explicat că incendiul a fost observat cu întârziere, ceea ce a permis focului să se extindă rapid și să cuprindă întreaga locuință. Cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un horn deteriorat, cu fisuri la nivelul podului casei.

Primarul actual al comunei, Nicușor Crețu, a spus că fostul edil trăia singur de la moartea soției și se afla într-o stare de depresie severă.

„Cineva care pleca la muncă dimineața a văzut fum ieșind din casă și a alertat ISU. Din păcate, Neculai Soceanu a fost găsit carbonizat. În ultimele luni, fiicele sale se ocupau de el. Se pare că focul a pornit de la horn, a cuprins podul, iar plafonul s-a prăbușit peste el. Camera în care dormea a fost complet distrusă”, a declarat Crețu.

Neculai Soceanu a ocupat funcția de primar al comunei Roșiori timp de cinci mandate, fiind membru al Partidului Social Democrat. În 2023, mandatul său a încetat înainte de termen după ce a fost în concediu medical mai mult decât permite legea.

Prefectul județului Brăila, Iulian Timofei, a emis ordinul de încetare pe baza raportului secretarului comunei, care a constatat că nu a mai putut exercita atribuțiile funcției pentru o perioadă mai mare de șase luni într-un an calendaristic, conform Ordonanței de Urgență nr. 57/2019.