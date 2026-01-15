Social

Un adolescent din municipiul Brăila, atacat cu o macetă de un alt elev

Poliție. Sursa foto: dreamstime.com
Un adolescent de 15 ani a fost agresat miercuri, într-o parcare din zona „Complexul mic” din municipiul Brăila, o zonă intens circulată, aflată la câțiva pași de o unitate de învățământ. Agresorul, despre care se crede că este tot minor, ar fi încercat să îi aplice colegului său „o lecție”, folosind o macetă. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Conflict între doi elevi de la un liceu sportiv din Brăila

Agresorul, despre care se crede că este tot minor, ar fi încercat să îi aplice colegului său „o lecție", folosind o macetă.

Polițiștii au intervenit la scurt timp după sesizare, au delimitat zona și au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere din apropiere. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Poliție

Poliție. Sursă foto: Facebook

Investigațiile continuă

Ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor în care a avut loc incidentul și a modului în care adolescentul avea asupra sa o armă albă într-un spațiu public.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor la care se expun minorii în conflicte și fac apel la părinți și școli să adopte măsuri preventive, pentru a evita astfel de situații.

Un tânăr de 20 de ani a încercat să intre într-un liceu din Timișoara cu o macetă

Reamintim că, în primăvara anului trecut, în luna martie, un tânăr de 20 de ani a încercat să intre cu o macetă într-un liceu din Timișoara.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, acesta nu era elev al unității și a fost oprit de personalul de pază. Polițiștii Secției 3 Timișoara au intervenit și l-au dus pe tânăr la Poliție.

