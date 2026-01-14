Un agent-șef de poliție a fost trimis în judecată după ce nu a dispus începerea urmăririi penale într-un caz de abuz asupra unui minor

Un agent-șef de poliție a fost trimis în judecată pentru fapte grave legate de modul în care și-a exercitat atribuțiile de serviciu, într-un dosar care vizează atât nerespectarea obligațiilor legale în instrumentarea unui caz de viol asupra unui minor, cât și deținerea ilegală de muniție. Informațiile au fost comunicate oficial de Direcția Generală Anticorupție.

Potrivit datelor transmise, procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a dispus trimiterea în judecată a polițistului pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Dosarul a fost înaintat instanței competente pentru judecată.

Conform anchetei, în cursul lunii aprilie 2025, agentul-șef de poliție, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unui minor. De asemenea, acesta nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză, deși avea obligația legală de a face acest lucru.

Procurorii consideră că această conduită reprezintă o încălcare gravă a atribuțiilor de serviciu, având în vedere natura faptelor sesizate și vulnerabilitatea victimei. Lipsa demersurilor procedurale a determinat încadrarea juridică a faptei ca abuz în serviciu, infracțiune pentru care polițistul a fost trimis în judecată.

În continuarea cercetărilor, în cursul lunii iunie 2025, au fost efectuate percheziții la domiciliul inculpatului și în autoturismul personal al acestuia. Aceste activități s-au desfășurat în cadrul aceluiași dosar penal, sub coordonarea procurorului de caz.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit muniție deținută ilegal, fapt care a dus la extinderea cercetărilor și la reținerea unei noi acuzații în sarcina agentului-șef de poliție.

Potrivit informațiilor oficiale comunicate de Direcția Generală Anticorupție, la domiciliul inculpatului și în autoturismul personal au fost identificate 17 cartușe de vânătoare, de calibru 16 mm. Pentru aceste muniții, agentul-șef de poliție nu deținea autorizație legală de deținere.

Această situație a condus la reținerea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, infracțiune distinctă, care se adaugă acuzației de abuz în serviciu. Procurorii au apreciat că faptele întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de legislația penală în vigoare.

După finalizarea urmăririi penale, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a agentului-șef de poliție, iar dosarul a fost înaintat Judecătoria Lipova. Instanța urmează să analizeze probele administrate și să se pronunțe asupra vinovăției inculpatului.

Până la o decizie definitivă a instanței, agentul-șef de poliție beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale.