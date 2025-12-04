DGA ar putea folosi agenți sub acoperire în dosarele DNA. Legea, adoptată tacit de Senat

Senatul României a adoptat tacit, pe 12 noiembrie, un proiect de lege inițiat de deputatul USR Emanuel Ungureanu privind organizarea și funcționarea Direcției Generale Anticorupție (DGA) din Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul propune transformarea DGA într-un organ care poate desfășura acte de cercetare penală pentru orice tip de infracțiuni, la dispoziția procurorilor DNA, indiferent de statutul celor anchetați.

Adoptarea tacită a avut loc deoarece Senatul nu a supus legea la vot în termenul prevăzut de Constituție, potrivit jurnalul.ro. Proiectul urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Conform proiectului, DGA ar urma să desfășoare filaje, supravegheri, urmăriri, pătrunderi prin forță, imobilizări și să utilizeze agenți sub acoperire sau colaboratori cu identitate protejată în dosarele DNA. Legea propune ca lucrătorii DGA să efectueze acte de cercetare penală „indiferent de natura infracțiunii”, extinzând competențele materiale ale instituției dincolo de limitele stabilite de decizia ÎCCJ nr. 8/2025.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a emis un aviz negativ asupra proiectului, arătând că prevederile introduc „ambiguități și riscuri privind depășirea competențelor legale sau suprapunerea cu atribuțiile altor structuri”, precum DNA, DIICOT sau alte structuri din MAI. Avizul, semnat de Cristian Diaconescu, șeful Departamentului Securității Naționale, arată că „ÎCCJ a stabilit clar că ofițerii DGA pot desfășura activități de cercetare penală exclusiv în dosarele care implică personalul MAI”.

De asemenea, CSAT a mai arătat că sintagmele „și alte activități de combatere a corupției” și „indiferent de natura infracțiunii” creează riscuri de suprapunere a competențelor și dificultăți în administrarea probatoriului.

Pe lângă CSAT, proiectul a primit avize negative și din partea Comisiei pentru Comunicații, Comisiei Juridice, Comisiei pentru Drepturile Omului, Comisiei pentru Administrație Publică și Consiliului Legislativ. Nici unul dintre aceste avize nu a fost luat în considerare de Senat înainte de adoptarea tacită.

Proiectul mai prevede administrarea unui sistem telefonic de tip call-center, prin care cetățenii pot sesiza fapte de corupție. Apelurile sunt centralizate și transmise procurorului competent. DGA poate stoca datele și le pune la dispoziția autorităților abilitate. Autoritățile publice sunt responsabile pentru popularizarea sistemului și informarea publicului despre existența acestuia.