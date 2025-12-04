Politica

DGA ar putea folosi agenți sub acoperire în dosarele DNA. Legea, adoptată tacit de Senat

Comentează știrea
DGA ar putea folosi agenți sub acoperire în dosarele DNA. Legea, adoptată tacit de Senat Sursa foto: DGA
Din cuprinsul articolului

Senatul României a adoptat tacit, pe 12 noiembrie, un proiect de lege inițiat de deputatul USR Emanuel Ungureanu privind organizarea și funcționarea Direcției Generale Anticorupție (DGA) din Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul propune transformarea DGA într-un organ care poate desfășura acte de cercetare penală pentru orice tip de infracțiuni, la dispoziția procurorilor DNA, indiferent de statutul celor anchetați.

Adoptarea tacită a avut loc deoarece Senatul nu a supus legea la vot în termenul prevăzut de Constituție, potrivit jurnalul.ro. Proiectul urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

DGA ar putea folosi agenți sub acoperire sau colaboratori cu identitate protejată în dosarele DNA

Conform proiectului, DGA ar urma să desfășoare filaje, supravegheri, urmăriri, pătrunderi prin forță, imobilizări și să utilizeze agenți sub acoperire sau colaboratori cu identitate protejată în dosarele DNA. Legea propune ca lucrătorii DGA să efectueze acte de cercetare penală „indiferent de natura infracțiunii”, extinzând competențele materiale ale instituției dincolo de limitele stabilite de decizia ÎCCJ nr. 8/2025.

Direcția Națională Anticorupție

DNA. Sursa foto: Arhiva EVZ

CSAT a semnalat ambiguități și conflicte cu deciziile Instanței Supreme

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a emis un aviz negativ asupra proiectului, arătând că prevederile introduc „ambiguități și riscuri privind depășirea competențelor legale sau suprapunerea cu atribuțiile altor structuri”, precum DNA, DIICOT sau alte structuri din MAI. Avizul, semnat de Cristian Diaconescu, șeful Departamentului Securității Naționale, arată că „ÎCCJ a stabilit clar că ofițerii DGA pot desfășura activități de cercetare penală exclusiv în dosarele care implică personalul MAI”.

Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne
Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne
Exclusiv. România pe marele ecran: filmul care stârnește emoții și controverse
Exclusiv. România pe marele ecran: filmul care stârnește emoții și controverse

De asemenea, CSAT a mai arătat că sintagmele „și alte activități de combatere a corupției” și „indiferent de natura infracțiunii” creează riscuri de suprapunere a competențelor și dificultăți în administrarea probatoriului.

Pe lângă CSAT, proiectul a primit avize negative și din partea Comisiei pentru Comunicații, Comisiei Juridice, Comisiei pentru Drepturile Omului, Comisiei pentru Administrație Publică și Consiliului Legislativ. Nici unul dintre aceste avize nu a fost luat în considerare de Senat înainte de adoptarea tacită.

Extinderea atribuțiilor DGA. Call-center anticorupție

Proiectul mai prevede administrarea unui sistem telefonic de tip call-center, prin care cetățenii pot sesiza fapte de corupție. Apelurile sunt centralizate și transmise procurorului competent. DGA poate stoca datele și le pune la dispoziția autorităților abilitate. Autoritățile publice sunt responsabile pentru popularizarea sistemului și informarea publicului despre existența acestuia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:28 - Mihai Fifor, atac la Diana Buzoianu: La fel de goală de orice sentiment de compasiune
14:22 - Ministrul Finanțelor, promisiuni pentru 2026: TVA rămâne neschimbat
14:13 - România pe harta globală a divertismentului. S-a lansat DraculaLand, o investiție privată de peste 1 miliard de euro
14:05 - Nicușor Dan, laude pentru Victor Rebengiuc: Ce remarc eu este onestitatea actorului
13:56 - Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne
13:47 - Administrația Naţională Apele Române își asumă o parte din vina pentru criza apei potabile din Prahova

HAI România!

Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Proiecte speciale