CSAT a trasat planurile pentru un posibil conflict major. Strategia de apărare, prezentată în Parlament

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat, luni, Evaluarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților anticipate pentru anul 2026, alături de Analiza Strategică a Apărării.

Totodată, a fost discutată Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, care urmează să fie prezentată de Președintele României în Parlament pentru dezbatere și aprobare prin hotărâre comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Potrivit unui comunicat oficial al CSAT, documentele adoptate vizează identificarea provocărilor la adresa securității naționale și formularea recomandărilor necesare pentru adaptarea Armatei României la un mediu strategic în schimbare, precum și pentru respectarea angajamentelor internaționale asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

CSAT subliniază necesitatea ca statul român să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat major, de lungă durată, în proximitatea granițelor. În același timp, se pune accent pe creșterea rezilienței societății și a instituțiilor publice, precum și pe consolidarea capacității de reacție a Armatei.

Documentele aprobate vizează și revitalizarea industriei naționale de apărare prin programe de cercetare, dezvoltare și înzestrare derulate în colaborare cu state membre NATO și UE. Proiectele urmăresc atât creșterea eficienței militare, cât și generarea de beneficii economice și tehnologice pentru România, prin mecanisme de offset și cooperare industrială.

Strategia Națională de Apărare, în forma finală analizată de CSAT, pune accent pe o Românie modernă, sigură și orientată către cetățean, cu instituții transparente și integrate, dedicate protejării drepturilor fundamentale și promovării binelui public.

Documentul integrează recomandările primite în urma consultărilor publice și constituie primul proiect de acest tip pus în transparență înainte de aprobarea oficială.

Strategia prevede creșterea capacității militare prin sporirea numărului de militari activi și rezerviști, instruiți și echipați corespunzător, pentru a răspunde misiunilor constituționale și angajamentelor internaționale.

Totodată, documentul stabilește direcțiile pentru dezvoltarea capabilităților militare, având în vedere deteriorarea mediului de securitate, vulnerabilitățile interne și tendințele globale care afectează România.

Recomandările rezultate din Analiza Strategică a Apărării vor fi transpunse în planuri și măsuri concrete la nivelul Ministerului Apărării Naționale, al instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, precum și în administrația publică și în societate. CSAT precizează că aceste măsuri urmăresc întărirea securității naționale pe toate palierele, garantarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a României.