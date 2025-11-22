Îmbunătățiri la noua Strategie Națională de Apărare, anunțate de Cotroceni

Administrația Prezidențială a transmis, sâmbătă, că Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 a fost îmbunătățită după primirea mai multor propuneri în cadrul dezbaterii publice.

Potrivit comunicatului oficial, contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate, cât și forma de prezentare a documentului, unele propuneri fiind integrate deja în strategie.

„În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, la Administraţia Prezidenţială au fost transmise o serie de comentarii, observaţii şi propuneri, atât din partea societăţii civile, a cetăţenilor, cât şi a instituţiilor cu atribuţii în zona apărării, securităţii naţionale şi politicii externe.

Contribuţiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât şi forma de prezentare, evidenţiind un interes sporit de a îmbunătăţi documentul”, se arată în comunicat.

Aceste observații și propuneri au fost analizate pentru a identifica elementele care pot clarifica și completa prevederile strategice, astfel încât documentul să reflecte mai precis provocările actuale și prioritățile naționale în domeniul apărării și securității.

Potrivit Administrației Prezidențiale, „având în vedere relevanţa unor observaţii şi propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală”.

De asemenea, documentul precizează că sugestiile primite au permis detalierea unor aspecte particulare, oferind o mai bună structură mesajelor cheie din strategie:

„Multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acţiunilor din Planul de Implementare a acesteia”.

Aceste modificări vizează atât claritatea formulărilor, cât și introducerea unor elemente care pot sprijini implementarea practică a măsurilor strategice în perioada următorilor cinci ani.

În comunicatul oficial, se menționează că președintele Nicușor Dan a apreciat contribuțiile venite din partea societății civile, subliniind rolul acestora în îmbunătățirea conținutului strategiei:

„Președintele salută contribuţiile consistente venite din zona societăţii civile, care au îmbunătăţit semnificativ conţinutul Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor privind apărarea ţării şi securitatea naţională în următorii cinci ani”.

Această apreciere reflectă intenția Administrației Prezidențiale de a include perspective variate în procesul de elaborare a documentelor strategice, promovând o abordare mai incluzivă și transparentă.

Strategia Națională de Apărare a Țării urmează să fie discutată și aprobată, luni, în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

După aprobare, documentul va fi prezentat Parlamentului săptămâna viitoare, pentru a fi adus în atenția autorităților legislative și pentru asigurarea cadrului legal necesar implementării sale.

Procesul de consultare publică și integrarea sugestiilor primite reprezintă etape esențiale în elaborarea documentului, menite să reflecte nevoile reale și prioritățile naționale în materie de apărare și securitate.