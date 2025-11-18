Curtea de Apel București a retrimis la DNA dosarul prof. Irinel Popescu și Marian Ciupitu

Curtea de Apel București a decis, pe 17 noiembrie 2025, retrimiterea dosarului penal în care sunt inculpați profesorul Irinel Popescu și Marian Ciupitu către Direcția Națională Anticorupție (DNA). Instanța desființează parțial hotărârea judecătorului de fond, anulează probele și înregistrările ambientale, inclusiv declarația martorului sub acoperire, păstrând însă doar coperțile dosarului.

Conform minutei publicate de Curtea de Apel, instanța a admis contestațiile formulate de cei doi inculpați împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București - Secția I penală, la data de 16 aprilie 2025. Curtea a constatat nulitatea absolută parțială a ordonanțelor emise de procuror în dosarul nr. 393/P/2017 al DNA, în ceea ce privește autorizarea colaboratorului sub acoperire și a investigatorului cu identitate reală să utilizeze dispozitive tehnice pentru înregistrări audio și video.

Instanța a dispus excluderea din materialul probator a proceselor-verbale care redau discuțiile dintre inculpați și colaboratorul sub acoperire, planșele fotografice realizate în baza înregistrărilor și suporturile optice pe care acestea au fost imprimate. De asemenea, s-a stabilit înlăturarea fizică a acestor probe și eliminarea oricăror referiri la ele din rechizitoriu. „Procedura de cameră preliminară va continua pe 8 decembrie 2025, când inculpații vor fi citați, asigurându-se dreptul la apărare”, se mai arată în minuta instanței.

În decembrie 2021, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a profesorului Irinel Popescu, director al Centrului de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic „Dan Setlacec” din cadrul Institutului Clinic Fundeni din București, pentru dare de mită. În același dosar, Marian Ciupitu este acuzat de complicitate la dare de mită.

Potrivit rechizitoriului, în perioada decembrie 2017 – februarie 2018, Irinel Popescu ar fi promis, cu ajutorul lui Ciupitu, că va oferi suma de 100.000 de euro organelor de urmărire penală din cadrul DNA, pentru ca în cauzele în care era vizat să se dispună măsuri favorabile, inclusiv evitarea aplicării unor măsuri asigurătorii și soluții de netrimitere în judecată.

Medicul Irinel Popescu a negat acuzațiile DNA, susținând că este o înscenare. „În legătură cu informațiile difuzate în spațiul public privind trimiterea în judecată a subsemnatului pentru o presupusă mită promisă organelor judiciare, dosarul în discuție a îmbrăcat în “haină” juridică o înscenare minuțioasa orchestrata de organele de urmărire penală, în condițiile in care acuzațiile anterior lansate împotriva subsemnatului se dovedeau “ineficiente” în atingerea scopului urmărit. Reiterez cu această ocazie faptul că subsemnatul nu am promis, nu am oferit și nu am dat vreodată mită pentru a obține o soluție favorabilă în dosarele în care am fost cercetat.

Este total neadevărat faptul că aș fi cerut mită reprezentanților unei companii de IT și la fel de neadevărat este faptul că aș fi apelat la anumite persoane pentru a ocoli legea și a obține soluții favorabile. Am fost prins în această înscenare care va fi analizată de magistrați din perspectiva legalității si a compatibilității cu jurisprudența europeană”, a declarat Prof. Irinel Popescu, după trimiterea sa în judecată.