Probele DNA din dosarul medicului Irinel Popescu, declarate nule de ICCJ

Probele din dosarul de luare de mită a medicului Irinel Popescu, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurare de Sănătate (CNAS) sunt nule. Aceasta este anunțul făcut de avocatul doctorului, Cristian Winzer, care susține că „procurorul autorizase folosirea unor dispozitive de înregistrare prin încălcarea legii!”.

Probele din dosarul medicului ar fi fost obținute fără existența unui mandat de supraveghere tehnică de la judecătorul de drepturi și libertăți. Nelegalitatea acestor probe, care au fost strânse de către parchetul anticorupție, prin intermediul colaboratorului și investigatorului sub acoperire, este acuzată de către avocatul medicului Irinel Popescu.

Cristian Winzer face aceste acuzații în baza hotărârii prealabile date de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ICCJ, care, prin Decizia 64/2023, pronunțată în dosarul 1796/1/2023, a stabilit că pentru a autoriza folosirea unui investigator sub acoperire procurorul are nevoie de mandat de la judecător, chiar dacă în cauza există emis deja un mandat de supraveghere tehnică. Această hotărâre a fost pronunțată în contextul în care procurorii obișnuiau să autorizeze investigatori sub acoperire fără să mai ia mandat de la judecătorul de libertăți. Ei susțineau că deja a fost emis un mandat în cauza în ceea ce privește țintă vizată.

În acest mod, procurorul obținea de la judecătorul de drepturi și libertăți un mandat de supraveghere și interceptarea față de o persoană. Ulterior, el autoriza folosirea unui investigator sub acoperire, fără să ceară un nou mandat. În cazul folosirii unui investigator sub acoperire, emiterea unui nou mandat este obligatorie, potrivit luju.ro.

Avocatul medicului Irinel Popescu cere ca probele să fie excluse din dosar

Cristian Winzer, cel care îl reprezintă pe doctorul Popescu, spune că aceste probe trebuie declarate nule. Ulterior ele trebuie excluse din dosar. Avocatul susține că procurorul DNA nu a cerut mandat de supraveghere tehnică de la judecătorul cu drepturi și libertăți. Aceasta este o practică prin care prevederile din Codul de procedură penală sunt încălcate, cum ICCJ a decis.

„Chestiunea astfel dezlegată nu reprezintă decât o reconfirmare a înseși esenței și naturii textului de lege (text care era CLAR și până la data pronunțării deciziei Î.C.C.J), care pune capăt modului ABUZIV și DISCREȚIONAR în care (în anumite cauze) procurorul de caz obținea probatoriu (și nu orice probatoriu, ci probatoriu esențial, pe care acuzarea își fundamenta atât necesitatea luării măsurilor preventive, cât și înseși soluțiile de trimitere în judecată a persoanelor cercetate și acuzate de săvârșirea unor fapte penale).

Personal, am criticat în mod constant, clar și dur (ultima dată chiar în dosarul penal instrumentat de D.N.A. împotriva domnului Prof. Dr. Irinel Popescu) dispunerea și realizarea supravegherii tehnice (ca procedeu probator esențial al acuzării) cu ÎNCĂLCAREA condițiilor legale imperative în materie.

Aceasta în condițiile obiective evidente în care (în cauza penală amintită) procurorul de caz autorizase folosirea de către martorul cu identitate protejată/colaborator sub acoperire și de către investigatorul cu identitate reală a unor dispozitive tehnice de înregistrare FĂRĂ sesizarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți în vederea AUTORIZĂRII supravegherii tehnice (constând în supravegherea ambientală audio, video și prin forografiere) și în vederea emiterii/eliberării MANDATELOR de supraveghere tehnică. Adică prin ÎNCĂLCAREA flagrantă a LEGII!”, scrie avocatul pe pagina sa de Facebook.