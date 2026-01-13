Un adolescent de 17 ani din Constanța, reținut după ce a înjunghiat un bărbat 

Polițiștii din Constanța au reținut un adolescent de 17 ani, după ce acesta a înjunghiat un bărbat de 35 de ani, iar victima a fost transportată la spital. Alte trei persoane, prezente la comiterea faptei și suspectate că au tulburat liniștea publică, au fost reținute pentru 24 de ore, potrivit IPJ Constanţa.

Polițiștii din Constanța cercetează un adolescent de 17 ani pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, precum și trei bărbați, cu vârste între 37 și 54 de ani, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, la data de 10 ianuarie, în jurul orei 19.00, pe fondul unui conflict spontan, minorul ar fi înţepat un bărbat, de 35 de ani, cu un obiect tăietor, în zona membrelor. Celelalte 3 persoane, care ar fi fost prezente alături de minor la săvârşirea infracţiunii, ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, provocând teama şi indignarea locuitorilor”, au anunțat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Aceștia au anunțat că victima a fost transportată la spital.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea celor patru persoane pentru 24 de ore. Acestea au fost duse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și sunt cercetate într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit constanta.info.

Astăzi, bărbații vor fi prezentați procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. Ancheta continuă, iar polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care a avut loc incidentul.

Reamintim că în toamna anului trecut, la finalul lunii octombrie 2025, poliția a fost sesizată, printr-un apel la 112, că o persoană a fost înjunghiată în Green City, un complex rezidențial din comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, iar în urma verificărilor polițiștii au stabilit că agresorul este un minor de 13 ani.

„La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă. Persoana bănuită de comiterea faptei, se află la acest moment în custodia poliţiştilor”, anunța IPJ Ilfov, la acea vreme.

Potrivit Antena 3, băiatul se afla la colindat de Halloween împreună cu alți doi copii în momentul incidentului. Victima l-ar fi apostrofat, reproșându-i că a mai venit la colindat, iar minorul l-ar fi înjunghiat în spate.