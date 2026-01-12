Ancheta internă la Spitalul Județean Constanța după două cazuri grave. Doi copii în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale

Conducerea Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a anunțat, luni, declanșarea unei anchete interne, după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate în cadrul unității medicale. Reprezentanții spitalului au confirmat că a fost constituită o comisie medicală care analizează documentația completă aferentă celor două cazuri.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al spitalului, Crina Kibedi, care a precizat că procedura internă este în desfășurare, iar la acest moment sunt verificate toate actele medicale disponibile.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate şi la acest moment se analizează”, a declarat Crina Kibedi.

Cele două situații, semnalate la finalul săptămânii trecute, au generat reacții puternice din partea familiilor și au atras atenția publicului asupra modului în care au fost gestionate intervențiile și îngrijirile postoperatorii.

Primul caz vizează un copil în vârstă de doi ani și cinci luni, care a fost internat și operat la Spitalul Județean Constanța, după ce a fost diagnosticat cu volvulus intestinal, o afecțiune gravă ce presupune răsucirea intestinului și necesită intervenție chirurgicală de urgență.

Potrivit acuzațiilor formulate de familie, copilul nu ar fi beneficiat de îngrijiri corespunzătoare după operație. Conform declarațiilor publice ale aparținătorilor, starea minorului s-a deteriorat progresiv în zilele următoare intervenției chirurgicale.

Ulterior, copilul a dezvoltat septicemie și disfuncție multiplă de organe, complicații severe care i-au pus viața în pericol. Familia susține că, în perioada postoperatorie, ar fi lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile și că, pentru un interval de aproximativ 24 de ore, copilul nu ar fi fost evaluat de medicul de gardă.

În urma agravării stării de sănătate, copilul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, acesta se află în moarte cerebrală.

Al doilea caz aflat în analiza comisiei medicale interne este cel al unei fetițe în vârstă de șase ani, care a fost operată de apendicită la Spitalul Județean Constanța. Potrivit informațiilor confirmate de unitatea medicală, copilul a intrat ulterior în moarte cerebrală.

În acest moment, spitalul nu a făcut publice detalii suplimentare privind evoluția clinică a fetiței sau eventualele complicații apărute după intervenția chirurgicală. Reprezentanții unității medicale au precizat că aceste aspecte fac obiectul anchetei interne aflate în desfășurare.

Potrivit conducerii spitalului, comisia medicală constituită a solicitat întreaga documentație medicală aferentă ambelor cazuri, inclusiv fișe de observație, protocoale operatorii, foi de terapie intensivă și rapoarte ale medicilor implicați.

Analiza documentelor are ca scop stabilirea exactă a succesiunii evenimentelor medicale, a deciziilor luate în timpul intervențiilor și în perioada postoperatorie, precum și verificarea respectării protocoalelor medicale în vigoare.

Reprezentanții Spitalului Județean Constanța au subliniat că ancheta este una internă și că rezultatele acesteia vor fi comunicate după finalizarea evaluării tuturor actelor și informațiilor relevante.