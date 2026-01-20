Incendiu puternic la un restaurant din Craiova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineață la un restaurant din Craiova, unde pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările și a preveni extinderea focului, anunță ISU Dolj.

Potrivit autorităților, focul s-a manifestat la un spațiu comercial din cartierul Rovine, iar intervenția a fost una de amploare încă din primele momente.

„În acest moment se intervine cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la un spaţiu comercial din cartierul Rovine”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.

Pe măsură ce situația a evoluat, dispozitivul de intervenție a fost întărit cu încă trei autospeciale cu apă și spumă, pentru a asigura controlul complet al incendiului.

O intervenție rapidă a unui polițist din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a dus la salvarea unei femei în vârstă de 85 de ani, surprinsă într-un incendiu produs la un imobil din județul Gorj. Incidentul a avut loc pe 18 ianuarie 2026, în jurul orei 12:00. Polițistul, aflat în timpul liber, a observat incendiul și a alertat autoritățile prin apel la 112, semnalând producerea focului la locuința respectivă, conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română.

Ajuns rapid la fața locului, acesta a constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă, existând un risc major pentru persoanele aflate în interior și în apropiere. Fără a aștepta sosirea echipajelor, a intervenit pentru a preveni o tragedie.

Polițistul a pătruns în imobil și a identificat o femeie de 85 de ani, pe care a reușit să o evacueze în siguranță din locuința cuprinsă de flăcări. Totodată, a scos din casă și o altă femeie, care se ocupa de îngrijirea acesteia, și a delimitat zona pentru a proteja alte persoane din apropiere.

Ulterior, echipajele de pompieri sosite la fața locului au reușit să stingă incendiul și să împiedice extinderea acestuia la imobilele din vecinătate. La intervenție au participat și echipaje medicale, care i-au acordat îngrijiri femeii salvate.

Femeia de 85 de ani a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare, starea acesteia fiind monitorizată de cadrele medicale.

Intervenția a demonstrat reacția rapidă și capacitatea de gestionare a unei situații critice, contribuind decisiv la salvarea de vieți și la limitarea efectelor incendiului.