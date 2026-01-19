În jur de o mie de oameni au murit în cea mai mare tragedie feroviară din istoria României

În ianuarie 1917, trenul „Curierul”, supraîncărcat cu refugiați și militari, a deraiat lângă Ciurea, în județul Iași. Din cauza frânelor care au cedat într-o pantă abruptă, aproape 1.000 de oameni și-au pierdut viața. Accidentul rămâne unul dintre cele mai grave din istoria mondială.

În zorii anului 1917, România trăia una dintre cele mai dramatice perioade din istoria sa modernă. După intrarea în Primul Război Mondial de partea Antantei și înfrângerile suferite în toamna anului 1916, țara se afla într-o criză profundă: guvernul și armata se retrăseseră în Moldova, Bucureștiul și sudul erau ocupate, iar mii de civili, militari și funcționari evacuau în grabă regiunile ocupate de armatele Puterilor Centrale. În acest context de haos și panică s-a produs cea mai gravă catastrofă feroviară din istoria României – accidentul feroviar de la .

În jurul datei de 11 ianuarie 1917 (30 decembrie 1916 în calendarul iulian încă folosit atunci în România), din gara Galați a plecat spre Iași un tren denumit „Curierul”, alcătuit din 26 de vagoane trase de două locomotive.

Trenul fusese organizat în grabă pentru a evacua civili, soldați ruși și români, ofițeri, funcționari și refugiați din calea frontului german și austro-ungar, care avansa spre sud și suferea bombardamente în zona orașului Galați.

Trenul era extrem de supraîncărcat: multe persoane călătoreau pe acoperișurile vagoanelor, pe scări sau pe tampoanele de legătură, iar numărul total al celor aflați la bord este estimat la câteva mii – deși nu există un număr oficial consemnat în documentele epocii.

Pe măsură ce trenul înainta spre Moldova, vremea de iarnă și zăpada abundentă îngreunau circulația. Garnitura a făcut un popas forțat în gară la Bârlad, iar apoi și-a reluat drumul spre stația Ciurea, aflată la aproximativ 10 kilometri sud de Iași.

Cea mai dramatică parte a tragediei s-a petrecut pe o pantă abruptă din apropierea stației Ciurea. Din motive care nu au fost niciodată clar elucidate – din cauza lipsei unei anchete oficiale complete, întrucât autoritățile și instituțiile statului erau concentrate pe efortul de război – sistemul principal de frânare al trenului a cedat.

O singură sursă sugerează posibilitatea unei manipulări involuntare a supapei de frână de către un pasager panicat sau simpla suprasolicitare a sistemului din cauza greutății încărcăturii, dar aceasta rămâne neconfirmată oficial.

În consecință, garnitura a accelerat pe pantă până la viteze de ordinul zis a fi foarte ridicate pentru vremea și condițiile de circulație ale epocii și a intrat necontrolat în stația Ciurea.

Ca măsură de siguranță, lucrătorii căilor ferate au deviat trenul pe linia secundară pentru a evita o posibilă coliziune frontală cu un alt tren staționat pe linia principală.

Din nefericire, deviația nu a oprit garnitura: trenul a deraiat violent, iar vagoanele s-au ciocnit de cisternele de combustibil staționate în apropiere, ceea ce a declanșat o explozie urmată de un incendiu devastator.

Odată cu explozia, vagoanele au fost cuprinse de flăcări, iar majoritatea pasagerilor prinși în interior nu au avut nicio șansă de a se salva. Martorii oculari povesteau cum focul pătrundea rapid între carcasele din lemn și metal ale vagoanelor, iar aerul rece al iernii contrasta cu infernul generat de combustibilul celorlalte vagoane. După izbucnirea incendiului, mulți morți au fost găsiți carbonizați sau arși până la recunoaștere dificilă.

Din cauza condițiilor războiului și a limitărilor tehnologice ale momentului, nu există un bilanț oficial unanim acceptat. Estimările tradiționale vehiculează un număr de între 800 și 1.000 de morți, ceea ce face din accidentul de la Ciurea nu doar cea mai gravă tragedie feroviară din istoria României, ci și unul dintre cele mai sângeroase accidente de tren la nivel mondial pentru secolul XX.

Datele punctuale, consemnate în momentele imediate după accident, arată cifre provizorii precum: 297 de cadavre verificate până la prânz în ziua de 1 ianuarie 1917, și alte numeroase corpuri identificate în ziua următoare, dar fără un registru complet al tuturor victimelor – atât identificate, cât și neidentificate –, ceea ce face ca bilanțul final să rămână neclar.

Un element definitoriu al tragediei Ciurea este lipsa unei anchete oficiale detaliate. În februarie 1917, România era încă în plin război; administrațiile civile funcționau sub presiunea evacuării și reorganizării la Iași, iar un anchetator independent cu resurse pentru a analiza cauzele exacte – tehnice, organizatorice sau umane – nu a existat. Această situație a făcut ca multe întrebări să rămână fără răspuns: de ce frânele au cedat cu acel prilej, ce rol exact au avut condițiile meteo și câți oameni se aflau cu adevărat la bord.

De asemenea, relatările presei vremii au fost parțiale și influențate de cenzura de război, astfel că publicul larg nu a avut acces la un raport oficial cu durata, cauzele și responsabilitățile accidentului.

Pe plan local, accidentul de la Ciurea a lăsat urme adânci în memoria colectivă. Martori ai vremii și lucrări de istorie notează că trenurile din zonă purtau cicatrici ale acelui eveniment pentru mult timp – vagoane distruse, macazuri arse și imagini ale devastării erau rememorate în amintirile familiilor și ale lucrătorilor feroviari.

Un loc de odihnă comun a fost amenajat pentru unii dintre cei neidentificați, transformând zona într-un fel de memorial discret pentru victime, alături de rememorările istorice publicate ulterior de ziare și reviste istorice.

În clasamentele mondiale ale accidentelor feroviare, catastrofa de la Ciurea apare frecvent printre cele mai grave pe baza estimărilor de victime. Sursele dedicate statisticilor mondiale plasă dezastrul românesc în rândul celor cu bilanţuri de ordinul 800–1.000 de morți, situându-l alături de alte tragedii globale, deși unele dintre acestea beneficiază de investigații mult mai detaliate, spre deosebire de Ciurea.