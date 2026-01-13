Social Breaking news

Doi șoferi care se amenințau cu arme în Capitală, duși la secție de jandarmi

Doi șoferi care se amenințau cu arme în Capitală, duși la secție de jandarmiJandarmerie. Sursa foto: Arhiva EVZ
Un conflict izbucnit marți în trafic, în zona Pantelimon din București, între doi șoferi care se amenințau cu un pistol airsoft și un cuțit a fost oprit de un echipaj al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Cei doi au fost imobilizați și duși la Poliție, potrivit Jandarmeriei Române.

Cei doi bărbați au fost duși la secție

Jandarmeria a anunțat că, marți dimineață, în zona Pantelimon, un echipaj al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei a observat, în timp ce se afla la semafor, doi șoferi agresivi implicați într-un conflict.

„Întrucât cei doi bărbaţi se ameninţau cu un pistol şi un cuţit, situaţia putea degenera rapid şi afecta ceilalţi participanţi la trafic, precum şi pietonii”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Cele două persoane implicate au fost imobilizate și duse la Secția 9 Poliție, unde au fost aplicate măsurile legale. Verificările au arătat că pistolul folosit era de tip airsoft.

Cătușe

Cătușe. Sursa foto: Freepik

Scandal pe stăzile din Capitală

Reamintim că, în toamna anului trecut, în luna septembrie, doi bărbați de 21 și 41 de ani au fost reținuți de polițiștii Capitalei într-un dosar de lovire sau alte violențe, după un conflict provocat de o șicanare în trafic.

Victima a fost agresată în seara de 4 septembrie 2025, în jurul orei 20:30, în fața unui magazin din Sectorul 4, unde, potrivit surselor Adevărul, patru persoane au așteptat-o și au atacat-o cu pumnii și picioarele în zona capului și a corpului.

Victima, lovită cu pumnii și picioarele

În urma atacului, bărbatul a suferit mai multe vătămări, printre care o fractură de mandibulă.

„Pe fondul unui conflict anterior generat de o șicanare în trafic, persoana vătămată ar fi fost agresată fizic de patru bărbați, fiind lovită cu pumnii și picioarele în zona capului și a corpului, în proximitatea unui spațiu comercial”, anunța, la acea vreme, Poliția Capitalei.

