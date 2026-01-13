Șofer beat și fără permis, prins în trafic cu șapte copii în mașină

Polițiștii din Huedin au intervenit în trafic pentru a opri un autoturism condus de un bărbat aflat sub influența alcoolului, în care se aflau șapte copii, cel mai mic având doar opt luni, potrivit IPJ Cluj.

Incidentul a avut loc pe DN1R, în localitatea Călățele, iar autoritățile au relatat că situația a fost extrem de periculoasă, punând în pericol viața minorilor.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, șoferul, un bărbat de 36 de ani, nu a respectat semnalele polițiștilor de a opri autoturismul, fiind necesară urmărirea acestuia pe traseu.

Mașina a fost interceptată ulterior în localitatea Călata, moment în care șoferul a încercat să transfere volanul unei femei de 34 de ani, aflată de asemenea în autoturism, într-o tentativă aparentă de a evita sancțiunile legale.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule, acesta având documentul anulat din cauza altor infracțiuni rutiere anterioare. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, semnalând un grad ridicat de intoxicație.

Copiii aflați în autoturism, cu vârste între 8 luni și 14 ani, au fost preluați în siguranță de autorități. Polițiștii au transmis că situația putea degenera foarte rapid, având în vedere numărul și vârsta fragilă a minorilor aflați în mașină.

Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare în continuarea cercetărilor. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore într-un Centru de Arestare Preventivă, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, precum și pentru punerea în pericol a minorilor.

IPJ Cluj a precizat că astfel de cazuri sunt monitorizate cu atenție, iar polițiștii atrag atenția asupra riscurilor majore asociate conducerii sub influența alcoolului și a transportului neautorizat al copiilor, subliniind că siguranța minorilor este prioritară în orice intervenție rutieră.