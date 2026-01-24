Nicușor Dan a încălcat regulile de Ziua Micii Uniri la Focșani. A mers pe lângă covorul roșu

Președintele Nicușor Dan a mers pe lângă covorul roșu, după ce a fost huiduit în timpul discursului susținut la Focșani, la ceremonia de Ziua Unirii Principatelor Române.

La Timișoara, în timpul trecerii în revistă a Gărzii de Onoare, președintele Nicușor Dan s-a pierdut și a vrut să plece înainte de intonarea imnului național. S-a învârtit pe loc, până când un ofițer l-a ajutat să-și continue protocolul, iar la parada de 1 decembrie s-a întins să dea mâna cu un soldat în loc să salute, realizând ulterior greșeala.

Aflat în vizită la Palatul Elysee, președintele a salutat Garda de Onoare și apoi pe Emmanuel Macron, dar a rămas confuz privind poziția pentru fotografia oficială. S-a învârtit pe loc lângă liderul francez, până când Macron l-a îndreptat spre scările pentru realizarea imaginii oficiale.

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut un discurs la Focșani, în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Unirii Principatelor. Discursul său a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli, iar șeful statului le-a transmis celor care l-au huiduit că acest drept presupune și o responsabilitate și i-a îndemnat să reflecteze asupra alegerilor lor.

La finalul evenimentului, Nicușor Dan s-a prins în Hora Unirii și le-a transmis celor prezenți „La mulţi ani Focşani, la mulţi ani România”. Președintele a mai vorbit despre contextul dificil traversat de societate, subliniind însă importanța momentului aniversar.