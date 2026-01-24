Nicuşor Dan, huiduit la Focșani: Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele

Nicușor Dan, a fost atât huiduit, cât și aplaudat în timpul discursului susținut la Focșani, la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Unirii. Șeful statului le-a transmis celor care l-au huiduit că acest drept presupune și o responsabilitate, îndemnându-i să reflecteze asupra oamenilor în care își pun speranțele și asupra consecințelor alegerilor lor. La finalul evenimentului, Nicușor Dan s-a prins în Hora Unirii.

„La mulţi ani Focşani, la mulţi ani România”, le-a transmis Nicușor Dan celor prezenți la manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie. Discursul său a fost întâmpinat atât cu aplauze, cât și cu huiduieli din partea publicului adunat în centrul orașului.

Președintele a vorbit despre contextul dificil traversat de societate, subliniind însă importanța momentului aniversar.

Șeful statului a reamintit că, în urmă cu 167 de ani, pe 24 ianuarie, „nişte oameni au fost determinaţi să ducă la realizarea unui ideal pe care şi l-au propus cu mult timp înainte”. El a vorbit despre rolul clasei politice de la acea vreme și despre lecțiile care pot fi desprinse astăzi.

„O clasă politică aşa cum era ea la momentul acela a reuşit în condiţii cumva similare cu cele pe care le trăim aici a reuşit să facă istorie. Asta ne duce cu gândul şi la întrebarea ce este patriotismul. Pentru că patriotism înseamnă să fii mândru de ce eşti tu, dar patriotism înseamnă nu să te baţi pumnul în piept şi să spui că eşti buricul pământului, ci înseamnă să acţionezi pentru ca potenţialul pe care comunitatea ta îl are acel potenţial să fie realizat. Patriotism mai înseamnă asumare, să ştii ce eşti tu cu bune şi rele şi să reuşeşti să corectezi în loc să dai vina tot timpul pe celălalt”, a mai spus președintele.

În finalul discursului, Nicușor Dan s-a adresat direct celor care și-au exprimat nemulțumirea prin huiduieli, subliniind semnificația democratică a acestui gest, dar și responsabilitatea care îl însoțește.

„La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi autorităţile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru ca orice cetăţean să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine şi cu o responsabilitate. Şi responsabilitatea este «Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele». Nu gândiţi numai pasul unu, gândiţi şi pasul doi. Aveţi o responsabilitate pentru voi, pentru copiii voştri, pentru România întreagă”, a încheiat șeful statului.

După discurs, președintele României s-a prins în Hora Unirii, alături de participanții la eveniment.