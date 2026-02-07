Nemulțumire în Harghita. Protest la Gheorgheni față de creșterea taxelor și impozitelor

Peste 200 de persoane au participat, sâmbătă, la un protest organizat în municipiul Gheorgheni împotriva majorării impozitelor şi taxelor locale, dar şi a altor măsuri adoptate recent de Guvern. Manifestanţii s-au adunat în faţa Casei de Cultură şi au purtat pancarte cu mesaje atât în limba maghiară, cât şi în română, precum: „UDMR – ajunge!”, „Jos Guvernul!” sau „Mai mult pentru cetăţeni, mai puţin pentru stat!”.

Printre protestatari s-au numărat şi persoane cu dizabilităţi sau reprezentanţi ai acestora. Aceştia şi-au exprimat nemulţumirea faţă de eliminarea facilităţilor fiscale pentru această categorie. Mesajele afişate au fost: „Facilităţi fiscale: eliminate. Pensii speciale: ireductibile?!”, „Statul de drept începe acolo unde sunt protejaţi cei mai vulnerabili!” şi „Dizabilitatea nu este un lux, dar Guvernul o tratează ca atare”.

Organizatorul manifestaţiei, Bajkó László, a luat cuvântul în faţa participanţilor, criticând politicile fiscale ale Guvernului, considerate nedrepte şi împovărătoare pentru cetăţeni.

„Devine tot mai inacceptabil modul în care suntem trataţi ca cetăţeni atunci când se iau decizii ce ne afectează profund viaţa de zi cu zi. Începând cu 1 ianuarie, Guvernul a majorat semnificativ taxele locale şi a adoptat măsuri care pun în pericol traiul decent al pensionarilor, al persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor obişnuite.

La Gheorgheni, ca în multe alte localităţi, au fost aplicate aşa-numitele minime legale, minime care în realitate sunt şi peste dublu faţă de cele anterioare. Nu este echitabil ca noi, oamenii care trăim din ce în ce mai greu, să plătim consecinţele haosului politic şi economic acumulat de-a lungul deceniilor. Ne-am săturat că la fiecare criză politică, economică, soluţia să fie aceeaşi, să plătească omul de rând”, a transmis Bajkó László.

El a mai spus că impactul creşterilor de taxe şi impozite este minimalizat de coaliţia guvernamentală, dar realitatea resimţită de cetăţeni este diferită, afectând pensionarii, familiile tinere şi micile afaceri.

„Noi nu cerem imposibilul, cerem măsură, echitate şi respect. Povara nu ar fi atât de greu de dus, dacă am vedea că aleşii noştri încep austeritatea cu ei înşişi. Reduc risipa, elimină privilegiile şi fac ordine în propriul sistem”, a adăugat organizatorul protestului.

În cadrul manifestaţiei a fost citită o petiţie adresată Guvernului şi partidelor din coaliţie, în special UDMR, prin care se solicită modificarea ordonanţei privind impozitele locale pentru a reda libertatea de acţiune a administraţiei publice locale. Printre cerinţe se numără şi reintroducerea facilităţilor fiscale pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru mame, reducerea bugetului Parlamentului şi a numărului de parlamentari conform rezultatului referendumului din 2009, precum şi desfiinţarea pensiilor speciale.

De asemenea, în petiţie se mai solicită reducerea birocraţiei, scăderea contribuţiilor obligatorii plătite pentru muncă şi tragerea la răspundere a conducerilor companiilor de stat neprofitabile. „În cazul în care UDMR nu este capabil să îşi impună în Guvern promisiunile făcute propriilor alegători şi este neputincios în faţa măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan, să iasă de la guvernare şi să nu mai susţină, cu voturile maghiarilor şi secuilor din Transilvania, excesele din ultimul an!”, se arată în finalul documentului citit.

Primarul municipiului Gheorgheni, Nagy Zoltán, prezent la protest, a declarat că nemulţumirea cetăţenilor este justificată, întrucât majorările au fost adoptate „într-o noapte”, fără consultarea reală a comunităţilor locale. El a criticat comunicarea „defectuoasă” a Guvernului şi a precizat că, deşi iniţial se vorbea despre o majorare de 70%, în unele cazuri creşterile ajung chiar şi la 140%.

Primarul a făcut referire şi la petiţia lansată la nivel local, prin care se solicită autorităţilor centrale să permită ajustarea impozitelor şi taxelor de către administraţiile locale, şi a încurajat cetăţenii să o semneze.

Evenimente similare împotriva majorării taxelor şi impozitelor locale au avut loc recent şi la Miercurea-Ciuc şi Odorheiu Secuiesc, semnalând un val de nemulţumiri în rândul comunităţilor locale din judeţul Harghita.