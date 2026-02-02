Angajații din administrația locală amenință cu greva generală. Nemulțumirile invocate la adresa Guvernului

O posibilă grevă generală se conturează în administrația publică locală, după ce Federația COLUMNA-SCOR a transmis că angajații din primăriile comunelor vor opri activitatea dacă Executivul va merge mai departe cu proiectul de reformă în forma actuală. Sindicaliștii susțin că măsurile anunțate încalcă principiile constituționale și creează dezechilibre majore între comunități.

Primul semnal de protest va fi dat pe 10 februarie, când, între orele 10.00 și 12.00, primăriile comunelor din întreaga țară vor intra într-o grevă de avertisment. Acțiunea are loc în același interval în care premierul și membrii Guvernului participă la întâlnirea cu aproximativ 500 de primari, prezenți la Adunarea Generală a ACOR, organizată la Palatul Parlamentului. Federația solicită ca reprezentanții săi să fie invitați la negocieri înainte de adoptarea proiectului de act normativ și reclamă faptul că deciziile sunt pregătite fără consultarea celor direct afectați.

Potrivit sindicaliștilor, reforma propusă nu rezolvă problema finanțării administrației locale, ci o agravează. Aceștia cer aplicarea principiilor prevăzute de Carta Europeană a Autonomiei Locale și introducerea unor mecanisme reale de egalizare a veniturilor între comunități, în locul creșterii poverii fiscale la nivel local și al reducerii cotelor din impozitul pe venit.

Impozitul pe venit, accizele și TVA nu sunt «ale guvernului», ci sunt contribuțiile noastre, ale fiecărui cetățean, fie el din sat sau din oraș, și trebuie utilizate onest, fără discriminări, pentru toți cetățenii țării, nu disproportionat pentru cei din urbanul prosper”, arată comunicatul federației.

Federația avertizează că următorul pas va fi declanșarea grevei generale în administrația publică, imediat după adoptarea proiectului de lege în Guvern, în vederea asumării răspunderii în Parlament, dacă forma actuală nu va fi modificată.

Sindicaliștii susțin că aproximativ 51.000 de angajați din comune ar fi direct afectați de măsurile propuse, care introduc diferențieri salariale considerate neconstituționale.

„Prin măsurile profund neconstituționale propuse, cu privire la «jumătatea de funcționar public» sau «grila de salarizare pentru săraci», vor fi afectați circa 51.000 de salariați de la nivelul comunelor. Cerem premierului Ilie Bolojan promovarea de îndată a noii legi a salarizării – jalonul 420 din PNRR, pentru a evita pierderea ireversibilă la 31 august 2026 a unor granturi din fonduri europene situate între 280 și 700 milioane de euro, în locul segregării locuitorilor României rurale în săraci și mai puțin săraci.

Cerem premierului Ilie Bolojan să respecte Constituția și Carta Europeană a Autonomiei Locale, instituind un adevărat mecanism de egalizare a veniturilor bugetelor locale, pentru că România nu poate fi împărțită sistemic, prin lege, în cetățeni ai comunităților rurale sărace, cu drepturi reduse la servicii publice de calitate, și cetățeni ai comunităților urbane prospere, cu drepturi substanțial mai mari”, se mai arată în document.

COLUMNA-SCOR subliniază că revendicarea esențială este declanșarea unor negocieri reale și imediate cu Guvernul, înainte de adoptarea actului normativ. Sindicatul solicită discuții efective, axate pe corectarea măsurilor considerate neconstituționale și pe identificarea unor soluții echilibrate.

„Termenul este cel prevăzut de art. 155 din Legea dialogului social nr. 367/2022, respectiv de maxim 10 zile de la prezenta Notificare, în raport cu care am și fixat calendarul protestului”, se precizează în document.