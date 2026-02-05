Avertisment din piața construcțiilor. Un om de afaceri critică impactul majorării taxelor locale

Adrian Homan, fondatorul grupului Homan Construcții – Technostrade, atrage atenția asupra riscurilor economice generate de creșterea fiscalității la nivel local. Antreprenorul, prezent în clasamentul “Top 300 cei mai bogați români”, susține că noile sarcini fiscale impuse proprietăților și activelor comerciale pun o presiune nesustenabilă pe companiile românești, într-un moment marcat de incertitudine economică.

Într-un context în care companiile se confruntă deja cu scumpirea materialelor și a forței de muncă, deciziile administrative de a majora taxele și impozitele locale sunt percepute de mediul privat ca o barieră în calea dezvoltării. Homan, care coordonează un grup cu capital integral românesc, avertizează că lipsa de predictibilitate fiscală afectează planurile de investiții pe termen lung.

Omul de afaceri semnalează în urma unor ample consultări cu reprezentanți ai mediului de afaceri, atât investitori autohtoni cât și parteneri externi, se conturează un avertisment extrem de grav: economia României se află pe marginea prăpastiei și riscă o prăbușire iminentă în lipsa unei intervenții guvernamentale rapide și chirurgicale.

Instabilitatea este alimentată de o volatilitate extremă a prețurilor, care s-au dublat sau chiar triplat peste noapte, erodând puterea de cumpărare într-o țară care, paradoxal, a ajuns să aibă cel mai scump combustibil din Uniunea Europeană raportat la venituri.

Chiar și în condițiile unui salariu minim de 1.000 de euro, decalajul față de statele vestice, unde veniturile sunt duble, devine insuportabil pentru populație și companii deopotrivă.

Antreprenorii avertizează că, dacă nu se implementează măsuri de redresare în următoarele șase luni, România riscă un colaps economic mai sever decât cel al Greciei din 2010, scenariu ce ar putea forța decizii drastice precum înghețarea salariilor bugetare, explozia TVA-ului, tăierea pensiilor și privatizări de urgență pentru a evita incapacitatea de plată a statului.

Experiența lui Adrian Homan în gestionarea unor proiecte complexe de infrastructură, de la modernizarea unor aeroporturi civile și baze aeriene militare, până la sedii de instituții publice precum ANAF sau obiective STS, îi oferă o perspectivă clară asupra costurilor operaționale.

Potrivit acestuia, majorarea impozitelor pe clădiri industriale, terenuri și flote auto reduce drastic lichiditățile necesare pentru retehnologizare și extindere. “Succesul se construiește prin muncă”, afirmă Homan, însă eforturile antreprenorilor sunt subminate atunci când administrația locală prioritizează colectarea imediată în detrimentul parteneriatului economic durabil.

Argumentele omului de afaceri se bazează și pe o experiență internațională semnificativă. Fost funcționar al Ambasadei României la Bonn și implicat în proiecte majore în Spania, precum extinderea Aeroportului din Malaga, Homan compară abordarea autorităților occidentale cu cea autohtonă.

În timp ce distincțiile primite din partea autorităților spaniole, inclusiv recunoașterea din partea Regelui Juan Carlos I și a premierului Zapatero, subliniază importanța colaborării dintre stat și privat pentru dezvoltarea economică, în România, dialogul este adesea înlocuit de măsuri fiscale unilaterale.

Adrian Homan, unul din premianții la Gala Capital 2023, consideră că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate, nu de șocuri fiscale. În opinia sa, creșterea taxelor locale riscă să blocheze sectoarele care depind de active fizice mari, cum sunt construcțiile și logistica.

Poziția sa este una pragmatică: statul trebuie să înțeleagă că o economie funcțională depinde de capacitatea firmelor de a genera profit și locuri de muncă, nu doar de a plăti taxe majorate. Fără o strategie coerentă și consultări reale, avertizează Homan, riscul insolvențelor în rândul firmelor românești va crește semnificativ.