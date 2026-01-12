Incertitudine în 2026. Speranțele și temerile românilor la început de an. Studiu

Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research își propune să afle mai multe despre așteptările și speranțele românilor legate de anul 2026 și despre modul în care acestea au evoluat comparativ cu anul trecut.

39% dintre români au o atitudine neutră față de 2026, iar 27% sunt pesimiști.

Principalele planuri ale românilor pentru 2026: mai mult timp cu familia (30%), să mănânce mai sănătos (29%) și să călătorească mai mult (27%).

33% dintre români intenționează să își schimbe locul de muncă în 2026, procent în creștere cu 6% față de anul trecut.

Echilibru fragil între speranță și incertitudine la început de an nou: 39% dintre români adoptă o atitudine neutră față de 2026, iar 27% se așteaptă la ce e mai rău

Conform studiului Reveal Marketing Research, 39% dintre români nu adoptă nici o perspectivă optimistă, nici una pesimistă în privința anului 2026, această atitudine evidențiind incertitudinea pe care aceștia o resimt cu privire la viitor.

34% dintre români privesc cu optimism în privința anului 2026 și cred că o viață mai bună îi așteaptă în noul an, în măsură semnificativ mai mare cei cu vârste cuprinse între 25-34 ani (41%). Pe de altă parte, 27% dintre respondenți și-au exprimat pesimismul privind noul an.

Dacă ne referim la așteptările românilor la început de an nou, 35% dintre români sunt optimiști în ceea ce privește îmbunătățirea situației financiare personale. La polul opus, nivelul de pesimism atinge cele mai mari valori în ceea ce privește diminuarea nivelului de corupție (55%), scăderea inflației (52%) și îmbunătățirea situației economice a țării (49%).

Referitor la intențiile din sfera personală și de familie, 17% dintre români intenționează să se căsătorească sau logodească în 2026, în special tinerii cu vârste între 25-34 ani (27%). În aceeași ordine de idei, 19% dintre respondenți au deja un copil pe drum sau intenționează să aibă un copil în noul an, într-o măsură semnificativ mai mare cei cu vârste cuprinse între 25-44 de ani (30%).

În ceea ce privește cariera și sfera profesională, 33% dintre români intenționează să își schimbe locul de muncă în 2026. Mai exact, 21% dintre români își doresc un nou angajator, iar 12% vor să își deschidă o afacere. Procentul celor care intenționează să își schimbe locul de muncă este în creștere cu 6% comparativ cu anul trecut.

Evaluând nivelul de satisfacție cu diferitele aspecte din viața de zi cu zi, aflăm că românii sunt cei mai mulțumiți de relațiile interpersonale pe care le au cu familia (74%), cu persoanele apropiate (69%) și de relațiile sentimentale (61%).

Ca tendință, persoanele cu venituri sub 3000 RON se declară în mai mică măsură mulțumiți cu relațiile sentimentale (42%).

Cel mai mic scor de satisfacție a fost înregistrat de situația financiară prezentă (40%), iar cei mai nemulțumiți de aceasta sunt persoanele mature peste 55 ani (34%).

Topul rezoluțiilor pentru noul an este similar celui de anul trecut, cei mai mulți dintre români dorindu-și să petreacă mai mult timp alături de familie (30%), să mănânce mai sănătos (29%) și să călătorească mai mult (27%).

Dorința de a aborda un stil de viață mai sănătos este vizibilă și prin prisma faptului că 18% își doresc să slăbească, iar 12% își doresc să fie mai activi/să meargă la sală.

Comparativ cu anul trecut, crește ponderea celor care își doresc mai mult timp liber pentru ei (19% comparativ cu 16% anul trecut) și a celor care vor să își dezvolte abilități noi (16% comparativ cu 12% anul trecut).