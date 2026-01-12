Universitate britanică obligată să ajusteze materialele despre Fecioara Maria după obiecții legale

Universitatea Open University (OU) din Marea Britanie a decis să elimine termenul „Palestina antică” din materialele sale educaționale, după ce grupul de advocacy UK Lawyers for Israel (UKLFI) a ridicat obiecții legale privind posibila denaturare a istoriei evreiești.

Controversa a apărut în contextul unui modul introductiv de arte și umanitate, care menționa că Fecioara Maria s-a născut în „Palestina antică”.

Grupul UKLFI a argumentat că utilizarea termenului ar putea fi interpretată ca o amenințare sau ofensă pentru studenții evrei sau israelieni și a invocat prevederile Equality Act 2010.

Materialul cursului „Descoperind Artele și Științele Umaniste” descria Fecioara Maria ca fiind născută în „Palestina antică”, făcea referire la aramaică ca limbă larg vorbită în aceeași regiune și includea o hartă etichetată „Harta Palestinei antice”.

Această descriere a generat critici din partea UKLFI, care a avertizat că termenul ar putea contribui la „ștergerea identității istorice evreiești” și la crearea unui „mediu ostil sau ofensator” pentru studenții de origine evreiască.

Adrienne Scullion, șefa facultății de arte și științe sociale a OU, a precizat că termenul „Palestina antică” a fost preluat din cercetări existente și nu a fost intenționat ca o declarație politică.

Ea a adăugat că universitatea recunoaște îngrijorările privind impactul contemporan al acestui termen.

Într-o scrisoare adresată UKLFI, OU a confirmat că nu va mai utiliza termenul „Palestina antică” în viitoarele materiale educaționale și va adăuga note explicative la documentele existente pentru a sublinia natura contestată a descrierii.

Caroline Turner, directoarea UKLFI, a declarat pentru The Telegraph: „Salutăm decizia Open University de a renunța la termenul «Palestina antică» în materialele viitoare. Acuratețea istorică contează, mai ales într-un context sensibil și politicizat, unde terminologia este adesea folosită greșit pentru a șterge istoria și identitatea evreiască.

Universitățile au responsabilitatea de a se asigura că învățarea este riguroasă, neutră și incluzivă și că nu creează un mediu ostil pentru studenții evrei sau israelieni.”

Tommy Merchan, student evreu la OU, a semnalat problema UKLFI, explicând că folosirea termenului ar putea alimenta propagandă menită să submineze dreptul Israelului de a exista ca stat evreiesc. Merchan a declarat:

„Pentru mine, acesta a fost un exemplu, poate neintenționat din partea OU, de erodare a istoriei evreiești. Am fost șocat că o instituție cunoscută ar utiliza informații inexacte într-un curs de istorie, când subiectul depinde de fapte istorice corecte.”

Controversa a fost amplificată de conflictul reînnoit din Gaza, declanșat de atacurile Hamas asupra Israelului în octombrie 2023.

Susținătorii Israelului au argumentat că termenul este istoric inexact și reprezintă o încercare de negare a prezenței evreiești în regiune de secole.

Liverpool World Museum a anunțat că va revizui formularea etichetelor din galeria sa despre Egiptul antic, unde termenul „Palestina” a fost folosit pentru evenimente din mileniile III și II î.Hr.

UKLFI a criticat folosirea termenului în descrierea vinului „palestinian” la înmormântarea regelui Scorpion, referirea la hicsos din „Palestina antică” și campaniile militare ale lui Thutmose I în „Siria-Palestina”.

Muzeul a confirmat că problemele ridicate vor fi „luate în considerare ca parte a întreținerii continue a expozițiilor”.

UKLFI a subliniat că muzeele au un rol crucial în educația publică și că descrierile istorice trebuie să fie exacte și politice neutre, sugerând utilizarea termenilor „Canaan” sau „Levant” pentru evitarea confuziilor.

Un purtător de cuvânt al OU a declarat: „Revizuim în mod regulat materialele educaționale pentru a reflecta practicile actuale de învățare. După o evaluare a materialelor din modulul «Discovering Arts and Humanities», am decis să adăugăm o notă explicativă pentru a oferi contextul în care este folosit termenul «Palestina antică».

Modulul introduce studiul artelor și al științelor umaniste și nu intenționează să ofere comentarii sau judecăți asupra evenimentelor politice contemporane.”

Cazul evidențiază sensibilitatea terminologiei istorice în materialele educaționale, mai ales în contexte politice și religioase complexe.

Potrivit lui Caroline Turner, decizia OU demonstrează că universitățile trebuie să asigure un echilibru între prezentarea faptelor istorice și respectarea sensibilităților culturale ale studenților.

UKLFI a subliniat că astfel de revizuiri sunt importante nu doar pentru acuratețea istorică, ci și pentru prevenirea unui mediu ostil sau exclusivist pentru studenți

. În același timp, reacția OU arată o deschidere către dialog și ajustare a materialelor educaționale, fără a compromite obiectivele academice ale modulului.

Profesorii și cercetătorii implicați în materialul OU au declarat că termenul „Palestina antică” a fost folosit în baza unor studii existente și nu a reflectat intenții politice.

Adrienne Scullion a reafirmat că universitatea nu intenționează ca utilizarea termenului să fie percepută ca o poziție asupra conflictului dintre Israel și Palestina.

Acest incident poate deschide discuții mai ample în mediul academic despre cum trebuie prezentate sursele istorice și despre modul în care materialele educaționale influențează percepțiile studenților.

În plus, experiența OU ar putea servi ca exemplu pentru alte instituții britanice sau internaționale, privind modul în care se abordează subiectele sensibile din punct de vedere politic și cultural.