Dumitru Dragomir, atac la Guvern: Lumea trăiește foarte rău

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune că măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan, deși justificate ca necesare pentru stat, ar putea avea efecte semnificative asupra populației, potrivit româniatv.net.

Dumitru Dragomir a declarat la România TV că inițiativa guvernamentală este „a UE” și că premierul Ilie Bolojan a fost pregătit pentru aceasta. Fostul președinte al LPF a subliniat că, deși Bolojan crede că acționează pentru binele țării, măsurile ar putea avea efecte negative asupra populației, comparând situația cu epoca Ceaușescu.

Dragomir a afirmat că nivelul de trai al românilor este extrem de scăzut, iar povara fiscală revine celor rămași în țară, în contextul în care milioane de români muncesc în străinătate. „Țara nu încasează pentru că cei 6 milioane de români care au plecat, care trebuiau să plătească taxe, nu o mai fac, iar acum îi belesc pe cei care au rămas în țară”, a precizat el.

Dumitru Dragomir a afirmat că politicile actuale pot duce la o influență mai mare a puterii asupra sistemului judiciar, susținând că „noua conducere, indiferent care va fi ea, are nevoie de judecători cărora să le dea porunci” și menționând structuri de putere din trecut, precum Coldea și Kovesi.

România se află pe direcții pe care le consideră problematice în domenii precum agricultura, unde producția ar putea fi preluată de mari corporații, energia, care nu este valorificată la capacitate maximă, și natalitatea, despre care a spus că este influențată de interese externe pentru reducerea populației.

Dumitru Dragomir a declarat că o eventuală unire între România și Republica Moldova nu este de actualitate în următorii 100 de ani. El a comentat, totodată, asupra sprijinului financiar acordat Ucrainei și a investițiilor în armament, menționând că s-au alocat „50 de milioane de euro ucrainenilor”, în comparație cu pensiile speciale ale judecătorilor.

Fostul președinte al LPF a a explicat că România se află pe un nivel ridicat în ceea ce privește siguranța publică. „Siguranța cetățeanului este cu mult peste America. Instituțiile de forță și Ministerul de Interne stăpânesc bine cam tot ce se întâmplă în România”, a afirmat el.