Bob Weir, chitarist și membru fondator al trupei Grateful Dead, a murit la 78 de ani

Bob Weir, chitaristul și unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe rock americane Grateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunțat familia sa printr-un mesaj publicat pe site‑ul oficial și pe contul de Instagram al artistului. Weir a murit „în pace, înconjurat de cei dragi”, după o luptă cu cancerul și complicații pulmonare subiacente.

Cancerul său fusese diagnosticat în luna iulie a anului trecut, dar, în ciuda tratamentului, el şi-a sărbătorit pe scenă, în luna următoare, cei 60 de ani de carieră, timp de trei seri consecutive, în oraşul său natal, San Francisco.

Robert Hall Weir s‑a născut pe 16 octombrie 1947 și a cofondat Grateful Dead în 1965, în San Francisco, alături de Jerry Garcia, Phil Lesh, Ron „Pigpen” McKernan și Bill Kreutzmann. Trupa, inițial cunoscută sub numele Warlocks, a devenit una dintre cele mai influente din istoria rock‑ului american, îmbinând elemente de rock, blues, folk, jazz și psihedelic.

Weir, alături de colegii săi, a susținut turnee extinse pe parcursul a peste trei decenii și a contribuit semnificativ la repertoriul trupei, interpretând și compunând piese care au devenit clasice ale genului. După moartea lui Garcia în 1995, Weir a continuat să ducă mai departe muzica Grateful Dead prin diverse proiecte conexe.

După dizolvarea Grateful Dead ca trupă activă în 1995, Weir a cântat în mai multe formații, inclusiv în The Other Ones și The Dead, alături de foști membri ai trupei. În 2015, el a cofondat Dead & Company, alături de Mickey Hart, Bill Kreutzmann, John Mayer, Oteil Burbridge și Jeff Chimenti. Dead & Company a susținut sute de concerte și turnee în ultimul deceniu, continuând tradiția spectacolelor live inspirate de Grateful Dead.

În 2018, Weir a înființat Bobby Weir & Wolf Bros, o formație în care a colaborat cu Don Was și Jay Lane, extinsă ulterior cu The Wolfpack, o orchestră de coarde și suflat. Acest proiect a inclus turnee naționale și concerte speciale alături de orchestre simfonice, precum National Symphony Orchestra și alte ansambluri prestigioase.

De-a lungul carierei, Weir și Grateful Dead au primit numeroase distincții. Weir a fost introdus în Rock & Roll Hall of Fame ca membru al Grateful Dead în 1994 și a primit un Grammy Lifetime Achievement Award. Trupa a fost onorată cu Kennedy Center Honors în 2024 și a fost desemnată MusiCares Person of the Year în 2025, eveniment care a strâns fonduri pentru asistența muzicienilor. Weir a mai primit Les Paul Spirit Award și Lifetime Achievement Award din partea Americana Music Association.

În 2025, Dead & Company a revenit în San Francisco pentru a marca 60 de ani de la înființare prin trei concerte sold‑out în Golden Gate Park, atrăgând fani din toate colțurile lumii. În paralel, Weir a colaborat cu orchestre simfonice în Statele Unite și a susținut turnee extinse cu Wolf Bros și The Wolfpack.

Dincolo de muzică, Bob Weir s‑a implicat în cauze sociale și civice. A susținut organizații precum HeadCount, care promovează participarea civică și înregistrarea alegătorilor prin intermediul muzicii. A fost Goodwill Ambassador al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, implicându‑se în promovarea obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice și a sărăciei. De asemenea, a cofondat Furthur Foundation, care finanțează cauze culturale, sociale și de mediu prin granturi. Bob Weir a fost căsătorit cu Natascha Münter Weir și au împreună două fiice.