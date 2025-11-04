Fosta solistă a trupei Grateful Dead a murit la vârsta de 78 de ani

Donna Jean Godchaux-MacKay, fostă solistă a trupei Grateful Dead, a încetat din viață la vârsta de 78 de ani, potrivit Fox News Digital.

Cântăreața a încetat din viață pe 2 noiembrie, înconjurată de familie, la Alive Hospice din Nashville, după o lungă luptă cu cancerul.

„Era o persoană dulce și caldă, iar toți cei care au cunoscut-o sunt uniți de durerea pierderii. Familia solicită respectarea intimității în acest moment de doliu. În cuvintele textierului Robert Hunter, „Fie ca cele patru vânturi să o ducă în siguranță acasă”, a spus reprezentantul ei, într-o declarație pentru Fox News.

Donna Jean Godchaux-MacKay s-a născut în Florence, Alabama. De-a lungul carierei sale, a fost coristă pentru două melodii care au ajuns pe locul 1 în topuri – „When a Man Loves a Woman” a lui Percy Sledge și „Suspicious Minds” a lui Elvis Presley.

Într-un interviu acordat site-ului AL.com în 2016, ea a declarat că colaborarea cu Presley a fost „una dintre cele mai frumoase perioade din viața” sa. Cântăreața și-a amintit că Presley era foarte amabil cu toată lumea, adăugând: „Arăta grozav. Vă spun, era cel mai frumos om pe care l-am văzut vreodată”.

Didya know that before joining the Grateful Dead, Donna Jean Godchaux sang backup w/Elvis Presley? She sang on Suspicious Minds. #TheMoreYouKnow pic.twitter.com/qOrO5lj0uQ — Queen City Jamz (@QueenCityJamz) September 4, 2023

Cântăreața s-a mutat în California în 1970, unde l-a cunoscut pe Jerry Garcia, membru al formației Grateful Dead. Ea și soțul ei, Keith Godchaux, s-au alăturat trupei în 1971. Godchaux-MacKay a fost membră a formației între 1971 și 1979, participând la turnee în Egipt, Statele Unite și Europa.

„A fost foarte distractiv. Mi-a plăcut foarte mult să cânt cu acești băieți și ne-am distrat de minune”, a declarat ea pentru AL.com despre colaborarea cu Grateful Dead.

Într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 2014, Godchaux-MacKay a explicat că, în 1979, era momentul ca ea și Keith să părăsească trupa și să se ocupe de creșterea fiului lor, Zion, născut în 1974. „Amândoi eram epuizați. Și trupa era epuizată odată cu noi. Trupa știa că trebuia să părăsim formația, iar Keith și cu mine discutam despre „Cum naiba poți să renunți la Grateful Dead?”.

„A fost trist, dar era ceea ce trebuia să se întâmple. Situația nu era bună. Noi trebuia să plecăm, iar ei aveau nevoie ca noi să plecăm”, a declarat ea la momentul respectiv.

După ce au părăsit trupa, Donna și Keith și-au format propria formație, Heart of Gold, în 1980. În iulie 1980, Keith a fost implicat într-un accident de mașină și a murit câteva zile mai târziu, la vârsta de 32 de ani.

În 1981, Godchaux-MacKay s-a căsătorit cu David MacKay, iar cei doi s-au mutat înapoi în Muscle Shoals, Alabama – același oraș în care Donna și-a început cariera muzicală. A fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame alături de Grateful Dead în 1994 și a înființat propria trupă, Jean Godchaux Band, în 2006.