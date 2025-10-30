Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, revine pe scenă la 10 ani după Colectiv

După un deceniu de tăcere, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity și singurul membru supraviețuitor al formației, revine în atenția publicului printr-un proiect caritabil dedicat memoriei victimelor tragediei Colectiv și altor drame care au marcat România. Intitulat „The Memento Project”, demersul reunește zece muzicieni supraviețuitori ai incendiului din 30 octombrie 2015.

„La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienței în fața suferințelor provocate de corupție, Andrei Găluț, alături de 10 supraviețuitori muzicieni, lansează The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina oficială Goodbye to Gravity.

Inițiativa include reinterpretarea acustică a două piese emblematice ale trupei — „The Day We Die” și „The Cage” —, înregistrate într-o nouă formulă și prezentate sub forma unui videoclip filmat în studio. Potrivit comunicatului, proiectul reunește artiști din undergroundul românesc, printre care Cristian Răducanu (Bucium), Vlad Bușcă (L.O.S.T.), Cosmin Lupu, Mircea Becherescu, Mihai Grecea, Alex Penescu, Costin Dumitrache și Mihai Balabaș.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României", a declarat Andrei Găluț.

Apariția marchează prima revenire publică a lui Găluț după zece ani de tratamente, operații de reconstrucție și recuperare. Artistul a mărturisit că ideea proiectului s-a născut în timpul spitalizării, când muzica a devenit parte din procesul său de vindecare.

„Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului (…)”, a transmis solistul.

El a explicat și semnificația titlului proiectului:

„Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani. Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit.”

Toate veniturile generate de videoclip și de piesele reinterpretate vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, fondată de Narcis Hogea, tatăl tânărului de 19 ani care și-a pierdut viața din cauza infecțiilor nosocomiale contractate după tragedia Colectiv. Asociația oferă sprijin persoanelor cu arsuri și familiilor acestora.

Tragedia de la Clubul Colectiv, produsă pe 30 octombrie 2015, în timpul concertului Goodbye to Gravity, a dus la moartea a 65 de oameni și a devenit un simbol al luptei împotriva corupției și neglijenței din sistemul românesc.