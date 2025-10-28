Marș la 10 ani de la Colectiv: România nu uită

Pe 30 octombrie se împlinesc 10 ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, eveniment care a zguduit România și a lăsat 65 de victime în urmă. În acea seară, tineri cu vise și familii întregi au pierit într-un incendiu rapid și devastator, iar durerea lor continuă să marcheze memoria națională.

Pentru a comemora acest moment, mai multe organizații civice organizează un marș în București, plecând de la Piața Universității la ora 18:00 și urmând să ajungă la Clubul Colectiv la ora 19:00.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii, pe pagina de Facebooka evenimentului.

Participanții cer nu doar comemorare, ci și răspundere pentru tragedie. Organizatorii atrag atenția că în 10 ani nu s-a schimbit nimic și că vinovații n-au plătit nimic.

„10 ani mai târziu, corupția încă ucide în România. Infecțiile nosocomiale încă fac victime – mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși.

La 10 ani după tragedia de la Colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic. Și nimeni nu a plătit. Nimeni nu plătește. Dosarele clasate și sentințele anulate nu sunt justiție!”, declară organizatorii.

Incendiul de la Colectiv a izbucnit în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity, când artificiile folosite în interior au aprins materialele antifonice din club.

În doar câteva minute, locul s-a transformat într-un adevărat focar, iar accesul limitat și modul periculos de organizare al clubului au blocat evacuarea oamenilor. Primele anchete au arătat că locația funcționa fără autorizația ISU pentru securitate la incendiu.

În 2022, Curtea de Apel București a dat sentința finală în dosarul principal al tragediei, privind vinovații și cauzele incendiului. Printre cei condamnați s-au numărat fostul primar Cristian Popescu Piedone și patronii clubului. Ulterior, Piedone a fost achitat în 2023, după ce executase peste un an de închisoare. În prezent, fiul său este primar al sectorului 5.

Marșul de pe 30 octombrie va fi nu doar un gest de comemorare, ci și un semnal că la 10 ani de la tragedie, apelul pentru dreptate și responsabilitate rămâne actual.