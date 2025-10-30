Marş în memoria victimelor, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv

Mai multe organizaţii civice vor organiza joi, în Bucureşti, un marş pentru a marca împlinirea a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căreia şi-au pierdut viaţa 65 de persoane. Participanţii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru această tragedie, iar în România nu s-a schimbat nimic. „Ne întâlnim în Piaţa Universităţii la 18:00 şi vom pleca în marş către #colectiv la ora 19:00! The day we give in is the day we die” au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Organizatorii marşului dedicat celor zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv au transmis, pe pagina de Facebook a evenimentului, că „30 octombrie 2015 a fost clipa în care România a ars colectiv”. Ei au reamintit că 65 de persoane şi-au pierdut viaţa atunci, subliniind că nici acum nu se ştie câţi ar fi putut fi salvaţi „dacă nu «aveam de toate»”.

”30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita” au transmis organizatorii

Potrivit acestora, la un deceniu de la tragedie, corupţia continuă să ucidă în România. Aceștia au menţionat că infecţiile nosocomiale încă fac victime, că mor bebeluşi în spitale şi că nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. Organizatorii au adăugat că, zece ani mai târziu, pentru „românii nespeciali” nu s-a schimbat nimic și nimeni nu a plătit pentru cele întâmplate.

Victimele merită ca vinovaţii să plătească. România merită ca toţi cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie traşi la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, au transmis organizatorii. Evenimentul va avea loc în 30 octombrie.

În luna martie a acestui an, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis reluarea anchetei în Dosarul Colectiv 2, în care procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după incendiul din clubul din Bucureşti. Dosarul a fost clasat în vara anului trecut de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul „Mantras of War”. La ora 22.32, în timpul concertului, a izbucnit un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul s-a extins rapid în câteva secunde.

În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.