Sammy Hagar nu va mai cânta niciodată alături de Alex Van Halen. Explicația artistului

Sammy Hagar a declarat că nu vrea să se mai întâlnească pe scenă cu Alex Van Halen, la mai bine de două decenii de la ultimul lor turneu împreună. Într-un interviu pentru Classic Rock, Hagar a spus că, la fel ca David Gilmour cu Roger Waters, nu mai are intenția să cânte alături de Alex Van Halen.

Artistul a explicat că motivul principal este legate diferențele de personalitate și atitudinea negativă a lui Alex Van Halen. Hagar a mai spus că, deși s-a împăcat cu Eddie Van Halen înainte ca acesta să moară în 2020, relația cu fratele acestuia nu s-a schimbat.

„Sunt cel mai mare fan Pink Floyd. Îl văd pe David Gilmour spunând: «Nu voi mai cânta niciodată cu Roger Waters» și înțeleg ce vrea să spună. Eu mă simt la fel în privința lui Alex Van Halen. Sunt oameni cu o influență negativă”, a arătat el.

Hagar a declarat că Alex pare deranjat de succesul său și al lui Michael Anthony. El a adăugat că majoritatea pieselor au fost compuse de el și Eddie, în timp ce Alex a fost doar toboșar, detaliu care a stârnit tensiuni între ei.

„El era toboșarul. Eddie și cu mine am scris piesele. Dave [Lee Roth] și Eddie au scris piesele, așa că noi putem să le interpretăm. Și cred că asta îl deranjează cu adevărat că Mike și cu mine încă le cântăm. Dacă m-aș pune în locul lui, m-aș simți groaznic dacă nu aș mai putea să o fac”, a continuat el.

Chitaristul a povestit că s-a împăcat cu Eddie Van Halen înainte de moartea acestuia, iar acest lucru a avut o mare însemnătate pentru el. În ceea ce privește relația cu David Lee Roth, Hagar a spus că nu se înțeleg și că personalitățile lor sunt prea diferite pentru a avea o legătură apropiată.

Hagar a declarat că se simte în largul său cântând piesele clasice Van Halen, mai ales că Michael Anthony face parte din trupă, ceea ce le oferă fanilor o experiență autentică. El a mai spus că perioada petrecută în Van Halen rămâne cea mai importantă din cariera sa, chiar dacă legăturile cu unii foștii colegi au rămas tensionate.

„Dacă ar fi murit și nu ne-am fi spus niciodată «Te iubesc», m-aș fi simțit foarte rău. Nu aș fi putut să vorbesc despre asta. Așa că pentru mine înseamnă mult. Și cred că este foarte important pentru mine să mă simt bine vorbind despre perioada mea în Van Halen acum. Pentru că simt că am lăsat trecutul în urmă. Altfel aș fi spus «Ei bine, acei tipi…» Pentru că, știți, am fost supărat. Am fost rănit. Și este foarte important că am reușit să ne conectăm”, a explicat artistul.

Hagar a povestit, de asemenea, despre problemele pe care le-a avut cu Roth.

„David este o persoană ciudată pentru mine. Suntem ca uleiul și apa. Pur și simplu nu ne potrivim. Adică, am încercat. Am crezut că ar fi grozav dacă am fi prieteni. Ar fi fost minunat să ieșim împreună cu o trupă grozavă și să cântăm toate piesele celebre Van Halen, dar el pur și simplu nu este prietenos”, a încheiat artistul.