Doliu în lumea rock-ului. Chitaristul care a definit sound-ul Jethro Tull a murit

Mick Abrahams, chitaristul britanic şi membru fondator al trupei de rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit anunţurilor făcute de membri ai trupei şi de publicaţii internaţionale de presă.

Decesul artistului, care a avut un rol semnificativ în formarea timpurie a formaţiei, a fost confirmat pe 19 decembrie 2025 şi a fost făcut public de solistul Ian Anderson pe site‑ul oficial al grupului.

Vestea morţii lui Mick Abrahams a fost făcută publică printr‑un mesaj postat de Ian Anderson, solistul Jethro Tull, pe platformele oficiale ale trupei. Anderson a scris că a aflat „cu mare tristeţe” despre moartea colegului său, precizând că Abrahams se confrunta cu probleme de sănătate care s‑au agravat în ultimii 15 ani, ceea ce în cele din urmă i‑a afectat capacitatea de a mai cânta pe scenă sau de a avea interacţiuni sociale active.

În mesajul său, Anderson a descris contribuţia lui Abrahams la începuturile Jethro Tull, menţionând faptul că fostul chitarist a fost „un vocalist puternic şi un chitarist experimentat, cu un stil puternic şi liric”.

El a adăugat că perioada petrecută împreună cu Abrahams în cadrul trupei a fost una de „beneficii reciproce şi experienţe de învăţare” înainte ca cei doi să se despartă din cauza diferenţelor privind direcţia muzicală viitoare a formaţiei.

Mick Abrahams s‑a născut pe 7 aprilie 1943 în Luton, Bedfordshire, Anglia. În 1967, el a cofondat trupa Jethro Tull împreună cu Ian Anderson, Glenn Cornick şi Clive Bunker. Abrahams a fost prezent pe albumul de debut al formaţiei, This Was, lansat în 1968, care a combinat elemente de blues şi rock într‑un stil distinctiv.

După lansarea acestui album, Abrahams a părăsit Jethro Tull din cauza unor neînţelegeri privind direcţia muzicală: el prefera un stil orientat mai mult spre blues şi rock tradiţional, în timp ce Anderson dorea să exploreze influenţe din jazz şi folk.

În continuare, Abrahams a fondat propria sa trupă, Blodwyn Pig, alături de care a lansat două albume: Ahead Rings Out (1969) şi Getting to This (1970). Aceste lucrări au fost clasate în topurile din Regatul Unit şi au primit recenzii din partea criticilor de specialitate.

După confirmarea morții sale, mulţi dintre colegii şi prietenii săi din industria muzicală au transmis mesaje de condoleanţe.

Martin Barre, chitaristul care l‑a înlocuit pe Abrahams la Jethro Tull şi a rămas cu trupa până la destrămare, a publicat un mesaj de omagiu în care a scris:

„Prietenul meu şi mentorul meu, Mick Abrahams, a trecut. A fost foarte amabil cu mine şi asta nu o voi uita niciodată. Un chitarist magnific care ne‑a oferit atât de mult.”

Ian Anderson a încheiat mesajul oficial adresat fanilor şi presei transmiţând condoleanţe familiei şi apropiaţilor artistului, subliniind că aceştia pot fi „justificat de mândri de realizările şi de moştenirea muzicală” a lui Abrahams.

Contribuţia lui Mick Abrahams la începuturile Jethro Tull rămâne documentată în discografia şi istoria muzicii rock britanice.

Deşi a făcut parte din trupă doar în primii ani, prezenţa sa pe albumul This Was a influenţat sunetul formei la începuturile sale şi a avut un impact asupra evoluţiei muzicii blues‑rock în Marea Britanie.

Discografia sa ulterioară, atât cu Blodwyn Pig, cât şi în proiectele solo, reflectă diversitatea intereselor sale muzicale şi dorinţa de a explora genuri variate.

Albumele lansate sub numele său sau al trupelor conduse de el continuă să fie ascultate şi apreciate de pasionaţii de rock şi blues.