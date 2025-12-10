Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote

Deși numărul românilor interesați să lucreze în afara graniței a scăzut considerabil în ultimii ani, companiile din străinătate lansează în continuare oferte pentru țara noastră. Pe lângă Germania, Franța, Spania, Olanda și Marea Britanie, Dubaiul a ajuns în preferințele celor care fac bagajele și pleacă la muncă în afara țării. Cristina Vajda, specialist în recrutare, a declarat pentru EVZ că există cerere inclusiv în sfera IT.

Potrivit recrutorului, olandezii caută în România operatori CNC, sudori și operatori de producție. Pentru operatorii CNC, salariile pornesc de la 2.000 de euro.

În Germania, cererea se concentrează și pe proiecte remote, în special pentru operatorii call center. Aceștia nu trebuie să se deplaseze în străinătate, ci pot lucra de acasă, beneficiind de salarii competitive, aliniate cu nivelul pieței din România.

„Noi avem cerere pentru străinătate în proiecte pentru Olanda, Germania, Spania și Franța. Efectiv lucrăm acum pentru trimiterea forței de muncă în Olanda. Există cerere pentru zona de producție: operatori CNC, sudori și operatori producție. Pentru operatorii CNC, salariile încep de la 2000 de euro. Pentru Germania am început un proiect care va continua și anul viitor, în care căutăm operatori call center români. Nu neapărat care să se deplaseze acolo, ci vor lucra remote. Salariile sunt la nivelul pieței din România pentru cei care vor lucra remote”, a adăugat ea.

În cazul Spaniei, oportunitățile de angajare sunt destinate celor care lucrează în domeniul IT. Companiile spaniole caută personal calificat pentru poziții tehnice și digitale, oferind pachete salariale și condiții de muncă atractive.

„Proiectele pe care urmează să le rulăm vor fi de personal calificat în Germania și Spania. În Spania avem cerere pentru zona de IT, pentru candidați care se vor reloca acolo”, a mai spus Cristina Vajda.

Interesul românilor pentru locurile de muncă din străinătate continuă să scadă, 2025 marcând cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, arată StartupCafe.ro.

Potrivit unei analize, din cele 9,8 milioane de aplicări înregistrate în acest an, doar 106.000 au vizat poziții internaționale, reprezentând 1,1% din total.

Comparativ, job-urile din România atrag mult mai multe aplicări: media este de 35 de candidați pe post, față de doar 3,7 pentru pozițiile din afara țării. În 2025, angajatorii străini au publicat 29.000 de locuri de muncă, însă interesul candidaților români rămâne scăzut.

Cifrele arată o tendință clară de scădere, după ce în 2022 s-a înregistrat cel mai mare nivel de aplicări pentru străinătate – 154.000, adică 1,7% din total, în creștere cu 10% față de 2021. În 2023 numărul a coborât la 146.000, iar în 2024 la 130.000, pentru ca în acest an să ajungă la doar 106.000.