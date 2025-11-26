Managerii din IT, convinși că valul de concedieri va continua în 2026: Nu cred că e vreun job care să nu poată fi înlocuit de AI

Sectorul IT traversează un an marcat de incertitudine și restructurări, în condițiile în care valul de concedieri început în anii trecuți continuă să se extindă. Marile companii din tehnologie, inclusiv cele cu operațiuni în România, își ajustează echipele pe fondul presiunilor economice globale, al automatizării accelerate și al repoziționărilor strategice după boom-ul provocat de pandemie. Sorin Godeanu, CEO Next Software, spune că impactul inteligenței artificiale (AI) devine tot mai vizibil, însă atrage atenția că acesta nu ar fi singurul motiv care pune presiune asupra industriei.

Disponibilizările la nivel mondial se desfășoară într-un moment în care giganții tehnologici, precum Microsoft, implementează intensiv soluții de inteligență artificială pentru optimizarea activității angajaților. Microsoft România a încheiat anul 2024 cu afaceri de 780,4 milioane de lei și o pierdere de 43 de milioane de lei.

La finalul anului, compania număra 1.558 de angajați, cu 2% mai mulți decât în perioada precedentă. Totuși, în iulie 2025, compania a anunțat concedieri în întreaga lume, care vor afecta 9.000 de angajați, adică aproape 4% din forța de muncă. Printre cei vizați se află și salariați din România.

Un alt gigant IT prezent la București pregătește disponibilizarea a aproximativ 2.700 de angajați, parte dintr-un proces amplu de eficientizare, în ciuda creșterilor recente în zona software. IBM anunță o restructurare majoră în ultimul trimestru din 2025. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru CNBC că va fi afectat un procent redus, cu o singură cifră, din forța globală de muncă. Având în vedere că IBM avea 270.000 de angajați la finalul lui 2024, măsura ar putea viza până la 2.700 de persoane.

Compania a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul al treilea din 2025, cu o creștere de 10% a veniturilor din software, dar restructurarea rămâne parte a unui trend global deja vizibil și la Amazon sau Meta.

Bitdefender, unul dintre cele mai importante nume românești din securitate cibernetică, a anunțat recent concedieri la nivel global. Cele mai multe sunt în România, unde 125 de angajați vor pleca, în special din divizia Business Solutions Group. Conducerea companiei afirmă că măsura vizează „mai puțin de 7%” din personalul global și vine ca urmare a unor „reprioritizări de proiecte”.

Restructurările apar după ce, în 2024, numărul mediu de angajați din România crescuse cu 7,3%, până la 1.650. Compania susține că procesul este gestionat cu responsabilitate, cei afectați urmând să primească pachete compensatorii și acces la oportunități interne acolo unde există posturi disponibile.

Managerii din industrie spun faptul că presiunea asupra companiilor IT nu vine doar din zona tehnologică, ci și din contextul geopolitic și economic. Războiul din apropierea României și criza financiară au amplificat dificultățile din industrie, iar firmele mici sunt cele mai vulnerabile.

Sorin Godeanu, specialist în domeniu, avertizează că dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială va accelera radical schimbările din industrie.

„E un început și dezvoltarea, ca în orice domeniu tehnologic, o să fie exponențială. Cu alte cuvinte, o să fie o explozie a sistemelor AI și nu cred că e vreun job care să nu poată fi înlocuit de AI. La nivel de Capitală, văd ce se întâmplă cu firmele din industrie care încep să își reducă personalul și nu cred că e din cauza AI-ului, ci din cauza crizei. Războiul din apropiere, criza financiară, au impact asupra sectorului. Noi nu am avut problema aceasta, însă este o nișă neacoperită de jucători”, ne-a spus el.

Prezent în sfera IT de mulți ani, Sorin Godeanu consideră inevitabilă înlocuirea unui număr tot mai mare de roluri și subliniază că multe companii mari își orientează serviciile spre cloud, ceea ce transformă fundamental modul în care sunt construite și întreținute aplicațiile.

„E o industrie grea și competiția e foarte mare. Clienți există mereu, dar e un paradox. Sunt multe companii mari și aici intră și firmele de consultanță care joacă de mult pe piața IT și vin cu soluții cu AI în spate, cu care probabil se pretează pentru clienții cu buget mare, dar nu și pentru firmele mici, și din păcate motoarele economiei nu sunt și nu au fost niciodată firmele mari, ci firmele mici”, adaugă el.

Pe final de 2025, industria IT se află la un punct de inflexiune. Concedierile nu par să se oprească, iar managerii sunt convinși că transformările aduse de AI și migrarea accelerată către cloud vor remodela complet piața în următorii ani. În acest context, România rămâne un actor important, dar afectat de aceeași dinamică globală care reconturează sectorul tech.

„Tendința mondială este de migrare către cloud și servicii de cloud, ceea ce înseamnă că mai faci o achiziție propriu-zisă și ai o cheltuială continuă. Toți giganții tehnologici care furnizează soluții de sisteme și de infrastructură merg către cloud. Migrarea către această zonă este inevitabilă.

Soluțiile de cloud sunt foarte fancy și accesibile, dar au și ele dezavantaje. Nu e nimic perfect aici. Dezavantaje: costul recurent, care este un headover, un cost fix pe care firmele trebuie să îl plătească indiferent de situație. Știu că furnizorii spun că nu e fix și că depinde de cât folosești. Da, depinde cât folosești, dar trebuie să folosești pentru că nu ai încotro”, mai spune Sorin Godeanu.

În urmă cu o săptămână, numeroase site-uri și platforme online din întreaga lume au fost indisponibile temporar, inclusiv site-uri de presă din România, afectate de problemele Cloudflare. Compania americană furnizează servicii web pentru aproape 20% din internet.

Compania de infrastructură web Cloudflare a restabilit complet serviciile, după o întrerupere majoră care a afectat mii de utilizatori. Problemele tehnice au împiedicat accesul la platforme importante, inclusiv X și ChatGPT. Sorin Godeanu a explicat de ce apar astfel de puncte critice.

„Altă problemă este că, atunci când aplicațiile devin foarte complexe, este extrem de greu de întreținut orice soluție sistem în cloud, pentru că, în principiu, cloudul se bazează pe conceptul de microservicii. Asta presupune multe interfețe între module și aplicații, bucăți de soft toate interconectate. Acum câteva zile a căzut internetul la nivel mondial pentru că multă lume folosea serviciile Cloudflare. Așa apar punctele critice”, a încheiat el.