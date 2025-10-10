Bitdefender atrage atenția asupra unei noi escrocherii pe WhatsApp

Un nou val de escrocherii informatice pune în pericol siguranța utilizatorilor WhatsApp din mai multe regiuni europene, avertizează specialiștii în securitate cibernetică de la Bitdefender. Dacă pici în capcana acestei scheme, ai putea pierde accesul la propriul cont, iar hackerii ar putea prelua complet controlul asupra contactelor tale, potrivit jurnalistului de la express.co.uk., David Snelling, expert în tehnologie.

Mai exact, experții de la Bitdefender atrag atenția asupra unei metode de atac care, deși aparent simplă, este extrem de eficientă. Totul pornește de la un mesaj care pare să provină din partea unui prieten sau cunoscut din lista ta de contacte. Această strategie le permite atacatorilor să câștige încrederea victimei și să o manipuleze mai ușor.

Noua campanie de phishing este parte a unui trend îngrijorător de perfecționare a atacurilor online, iar utilizatorii sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să evite să ofere coduri de verificare sau alte informații sensibile, chiar și atunci când acestea par să fie cerute de persoane cunoscute.

Mesajele par inofensive la prima vedere, însă un clic pe link redirecționează utilizatorul către un site fals care cere „votul”. Urmează o solicitare aparent legitimă: introduceți numărul de telefon pentru a primi un cod pe dispozitiv. În realitate nu există niciun sondaj, este o capcană creată pentru a pune mâna pe codul de verificare WhatsApp.

Cu numărul de telefon și codul de securitate în posesie, infractorii pot prelua contul victimei și o pot bloca. După preluare, aceștia trimit mesaje înșelătoare de pe cont către lista de contacte, folosindu-se de încrederea existentă pentru a cere bani sau informații personale.

Specialiștii recomandă: nu introduceți coduri primite prin SMS decât dacă ați inițiat chiar dumneavoastră verificarea, și activați verificarea în doi pași în WhatsApp pentru a vă proteja contul.

„Acest lucru oferă atacatorilor acces instantaneu la conturile lor, pe care le folosesc apoi pentru a propaga escrocheria și a de a înșela noi victime”, a explicat Bitdefender.

Atacurile informatice prin intermediul aplicației WhatsApp continuă să afecteze utilizatori din mai multe țări europene, cu Polonia, România și Germania printre cele mai vizate până în prezent.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează însă că Marea Britanie ar putea deveni următorul punct fierbinte al acestor înșelătorii digitale, motiv pentru care utilizatorii sunt îndemnați să rămână vigilenți.

În contextul creșterii numărului de fraude, compania de securitate Bitdefender a publicat o serie de recomandări pentru a ajuta utilizatorii să evite capcanele întinse de hackeri.

Nu divulga niciodată codul de verificare al contului, indiferent de cine îl solicită, fie că este vorba de un prieten sau membru al familiei.

Verifică orice cerere de bani sau favoruri suspecte printr-un apel direct cu persoana în cauză,

Raportează mesajele neobișnuite folosind funcția integrată în aplicație („Mai multe → Raportează”).

Solicită imediat un nou cod de verificare pentru a prelua controlul asupra contului.

Contactează asistența WhatsApp la adresa: support@whatsapp.com.

Dacă s-au efectuat tranzacții financiare, anunță-ți banca cât mai curând posibil.

Informează-ți contactele că ai fost victima unui atac pentru a preveni extinderea fraudei.

Specialiștii reamintesc că vigilența și reacția rapidă sunt foarte importante pentru limitarea pagubelor și recuperarea contului.