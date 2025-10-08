Nouă funcție WhatsApp. Scanează documente direct din fereastra de chat

WhatsApp a lansat o nouă funcție care le permite utilizatorilor să scaneze documente direct din aplicație. Opțiunea „Scan document” este disponibilă în meniul de atașamente și oferă posibilitatea ajustării marginilor, îmbunătățirii clarității și salvării fișierelor în format PDF.

Deși multe aplicații preinstalate, precum camera foto sau managerul de fișiere, permit de mult timp scanarea documentelor, WhatsApp introduce acum propria funcție în acest sens.

Funcția poate fi folosită din meniul de atașamente al ferestrei de chat, unde a fost introdusă o nouă opțiune numită „Scan document”.

Scannerul din WhatsApp detectează automat marginile documentului, însă utilizatorul poate ajusta manual delimitarea. De asemenea, aplicația oferă opțiuni pentru îmbunătățirea clarității, precum decuparea, rotirea imaginii și reglarea luminozității sau a contrastului. Documentele cu mai multe pagini pot fi salvate într-un singur fișier PDF.

Deși funcția există deja la nivelul sistemului de operare, scanarea direct din fereastra de chat poate fi mai rapidă pentru cei care vor să trimită imediat documentul.

Noua opțiune este disponibilă acum pe telefoanele cu Android, la câteva săptămâni după lansarea ei pe iPhone.

Ultima funcție introdusă pe aplicație le permite utilizatorilor să traducă rapid un mesaj, printr-o apăsare lungă asupra acestuia, urmată de selectarea opțiunii „Translate” și alegerea limbii dorite. Producătorul a transmis că traducerea se realizează local, iar mesajele rămân criptate pentru a proteja confidențialitatea conversațiilor.

Funcția de traducere are particularități diferite în funcție de dispozitiv. Pe iPhone, utilizatorii pot traduce mesajele în mai multe limbi, datorită sistemului de traducere al iOS. Pe Android, opțiunile sunt mai limitate, dar există posibilitatea traducerii automate a mesajelor primite dintr-un anumit chat.

În prezent, limba română nu este disponibilă. Funcția poate fi folosită în conversații individuale, grupuri și canale, atât pe Android, cât și pe iPhone.