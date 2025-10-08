ChatGPT devine DJ-ul tău personal: creează playlist-uri direct pe Spotify

OpenAI transformă ChatGPT într-o platformă multifuncțională, depășind cu mult limitele unui chatbot tradițional. Cea mai recentă inovație adusă de companie constă într-o funcționalitate care permite asistentului virtual să devină un adevărat magazin de aplicații, potrivit jurnalistului Eric Hal Schwartz, jurnalist cu peste 15 ani de experiență în domeniul tehnologiei.

După cum se poate constat, ChatGPT nu mai este doar un simplu asistent care îți redactează doar textele. Acum, tehnologia dezvoltată de OpenAI a făcut un pas și mai mare, oferind utilizatorilor posibilitatea de a gestiona melodiile direct din conversația cu ChatGPT.

Totul începe cu un pas foarte simplu, conectezi contul tău de Spotify la ChatGPT și îi permiți accesul la biblioteca personală cu muzică. Odată făcut acest lucru, asistentul digital poate să adauge melodii, să salveze artiști sau să creeze playlist-uri personalizate, respectând preferințele tale, devenind un adevărat DJ-ul personal.

Nu mai este nevoie de comenzi complexe, pur și simplu vorbești cu asistentul ca și cum ai discuta cu cineva din casă. Poți să îi ceri o melodie, iar ChatGPT îți va reda piesele perfecte. Astfel, integrarea dintre Spotify și ChatGPT nu doar că îți îmbunătățește experiența de ascultare, dar o face mult mai personală și adaptabilă nevoilor tale.

OpenAI mai vine cu o schimbare semnificativă în direcția dezvoltării unui ChatGPT făcându-l mai versatil. Acest pas face parte dintr-o strategie amplă care vizează „transformarea asistentului digital într-un instrument proactiv, capabil să răspundă nevoilor utilizatorilor într-un mod mult mai integrat”.

Începând de acum, utilizatorii vor avea posibilitatea de a interacționa cu aplicații populare, precum Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma sau Zillow, direct din fereastra de chat, fără a fi nevoie să părăsească platforma.

Astfel, poți cere recomandări muzicale personalizate pe Spotify, așa cum am menționat mai sus, sau poți crea și configura o listare pe Zillow, toate acestea fără a deschide aplicațiile sau site-urile externe.

OpenAI a demarat deja testele pentru integrarea aplicațiilor în ChatGPT, însă această funcție nu este încă disponibilă în toate regiunile. În prezent, utilizatorii din Statele Unite și câteva alte țări pot conecta aplicații precum Spotify, Expedia sau Canva la platforma ChatGPT. În Europa, lansarea ar putea întârzia din cauza reglementărilor stricte privind protecția datelor.

Cu toate acestea, direcția în care se îndreaptă este clară, ChatGPT are șansa de a deveni un punct central în interacțiunile online, oferind utilizatorilor o alternativă mai rapidă și mai simplă la căutările pe internet.

Astfel, în loc să navighezi prin multiple platforme, poți pur și simplu să interacționezi cu ChatGPT și să obții imediat informațiile dorite. Nu trebuie decât faceți conectarea între ChatGPT cu aceste aplicații, atunci când va fi posibil, potrivit articolului publicat pe site-ul techradar.com.

Eric Hal Schwartz este un jurnalist independent, specializat în tehnologie. De-a lungul carierei sale, a devenit un expert în produsele de inteligență artificială generativă, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic, Google Gemini și alte instrumente similare.

