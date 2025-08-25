Spotify va crește din septembrie prețurile abonamentelor premium în mai multe țări
- Raluca Dan
- 25 august 2025, 14:04
Spotify va crește prețurile abonamentelor premium în mai multe țări, în contextul în care compania investește în dezvoltarea unor funcții și servicii noi, a declarat Alex Norstrom,co-președinte și director de business al platformei, într-un interviu pentru Financial Times.
Creșeterea prețurilor, parte din strategia Spotify
Alex Norstrom, co-președinte al Spotify, a declarat pentru sursa menționată anterior că majorările de prețuri fac parte din strategia companiei, după ce acestea au rămas neschimbate timp de mulți ani. Cu toate acestea, el a adăugat că scumpirile vor fi însoțite de servicii și funcții noi pe care platforma de streaming le are în plan.
Spotify a început să crească prețurile acum doi ani, iar decizia a fost bine primită de investitorii care voiau ca platforma să pună accent pe profitabilitate, după o lungă perioadă de creștere a bazei de abonați.
Prin aceste scumpiri și prin reducerea cheltuielilor, compania a obținut în 2024 primul său profit anual.
Acțiunile companiei au crescut după anunțul scumpirii abonamentelor
La începutul lunii, compania a anunțat că, din septembrie, abonamentul premium individual va crește de la 10,99 euro la 11,99 euro în mai multe regiuni, printre care Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, Asia-Pacific și Asia de Sud. Vestea a determinat o creștere de aproape 10% a valorii acțiunilor sale.
„Creșterile și ajustările de prețuri fac parte din strategia companiei și le vom aplica atunci când va fi necesar”, a spus co-președinte.
Numărul utilizatorilor, tot mai mare
Spotify a anunțat luna trecută că numărul abonaților a crescut cu 12% în ultimul an, ajungând la 276 de milioane, în timp ce numărul utilizatorilor activi lunar a crescut cu 11%, ajungând la 696 de milioane, depășind așteptările. Cu toate acestea, compania a înregistrat o pierdere netă în al doilea trimestru.
Norstrom a afirmat că Spotify va continua să-și extindă serviciile pe toate dispozitivele și va investi în inteligența artificială, pentru a „permite utilizatorilor să creeze playlisturi într-un mod mai interesant și mai fluid”.
