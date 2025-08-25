Social Spotify va crește din septembrie prețurile abonamentelor premium în mai multe țări







Spotify va crește prețurile abonamentelor premium în mai multe țări, în contextul în care compania investește în dezvoltarea unor funcții și servicii noi, a declarat Alex Norstrom,co-președinte și director de business al platformei, într-un interviu pentru Financial Times.

Alex Norstrom, co-președinte al Spotify, a declarat pentru sursa menționată anterior că majorările de prețuri fac parte din strategia companiei, după ce acestea au rămas neschimbate timp de mulți ani. Cu toate acestea, el a adăugat că scumpirile vor fi însoțite de servicii și funcții noi pe care platforma de streaming le are în plan.

Spotify a început să crească prețurile acum doi ani, iar decizia a fost bine primită de investitorii care voiau ca platforma să pună accent pe profitabilitate, după o lungă perioadă de creștere a bazei de abonați.

Prin aceste scumpiri și prin reducerea cheltuielilor, compania a obținut în 2024 primul său profit anual.

La începutul lunii, compania a anunțat că, din septembrie, abonamentul premium individual va crește de la 10,99 euro la 11,99 euro în mai multe regiuni, printre care Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, Asia-Pacific și Asia de Sud. Vestea a determinat o creștere de aproape 10% a valorii acțiunilor sale.

„Creșterile și ajustările de prețuri fac parte din strategia companiei și le vom aplica atunci când va fi necesar”, a spus co-președinte.

Spotify a anunțat luna trecută că numărul abonaților a crescut cu 12% în ultimul an, ajungând la 276 de milioane, în timp ce numărul utilizatorilor activi lunar a crescut cu 11%, ajungând la 696 de milioane, depășind așteptările. Cu toate acestea, compania a înregistrat o pierdere netă în al doilea trimestru.

Norstrom a afirmat că Spotify va continua să-și extindă serviciile pe toate dispozitivele și va investi în inteligența artificială, pentru a „permite utilizatorilor să creeze playlisturi într-un mod mai interesant și mai fluid”.