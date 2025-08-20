Monden Cele mai proaste filme de pe Netflix. Eșecuri ridicole sau enervante







Platforma de streaming Netflix a investit masiv în producții originale, dar nu toate aceste filme au fost bine primite de critici și public. Cineaștii au lăsat multe recenzii negative pe Rotten Tomatoes și IMDb și au făcut topul celor mai proaste filme de pe platformă. „Un film fără originalitate”, este una dintre recenzii.

Comedia western „The Ridiculous 6”, regizată de Frank Coraci și cu Adam Sandler în rolul principal, a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri ale platformei. Cu un scor de 0% pe Rotten Tomatoes și 3,4/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru umorul său de prost gust și pentru lipsa unei povești coerente. Criticii au subliniat că, deși intențiile erau bune, rezultatul final a fost o comedie forțată și plictisitoare.

„Nu există nicio scenă care să te facă să râzi, un adevărat dezastru pentru Sandler”, a spus un cineast pe IMDB.

Un alt film cu Adam Sandler, regizat de Steven Brill, care a primit recenzii negative. Cu un scor de 9% pe Rotten Tomatoes și 5,7/10 pe IMDb, „The Do-Over” a fost criticat pentru umorul său vulgar și pentru lipsa unei povești captivante. Deși Sandler este cunoscut pentru comediile sale, acest film nu a reușit să impresioneze nici măcar fanii săi.

Acest thriller horror regizat de Matt Angel și Suzanne Coote a fost un eșec atât la box office, cât și în fața criticilor. Cu un scor de 0% pe Rotten Tomatoes și 3,3/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru lipsa de suspans și pentru o poveste incoerentă. Mulți critici au considerat că „The Open House” este un exemplu de film horror care nu reușește să ofere nici măcar frica de bază.

Acest film de acțiune regizat de Olivier Megaton a fost inspirat de un roman grafic cu același nume. Cu un scor de 0% pe Rotten Tomatoes și 3,5/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru ritmul său lent, pentru dialogurile slabe și pentru o poveste previzibilă. Deși a avut un buget considerabil, „The Last Days of American Crime” nu a reușit să capteze atenția publicului.

Al treilea film din seria „After”, regizat de Castille Landon, a fost o dezamăgire pentru fani și critici deopotrivă. Cu un scor de 8% pe Rotten Tomatoes și 5,3/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru lipsa de chimie între protagoniști și pentru o poveste care nu aduce nimic nou. Mulți au considerat că seria „After” a ajuns la capătul drumului cu acest al treilea film.

Deși nu este o producție originală Netflix, „The Emoji Movie” a fost disponibilă pe platformă și a fost extrem de prost primită. Cu un scor de 6% pe Rotten Tomatoes și 3,3/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru lipsa de originalitate și pentru umorul de prost gust. Mulți au considerat că filmul este o încercare de a exploata popularitatea aplicațiilor de mesagerie, fără a oferi o poveste captivantă.

„Un film fără originalitate, creat doar pentru a exploata popularitatea aplicațiilor de mesagerie”, a spus un cineast.

Această comedie religioasă regizată și cu Kirk Cameron în rolul principal a fost un eșec atât la box office, cât și în fața criticilor. Cu un scor de 0% pe Rotten Tomatoes și 3,3/10 pe IMDb, filmul a fost criticat pentru mesajul său moralizator și pentru umorul său forțat. Mulți au considerat că „Saving Christmas” este un exemplu de film care încearcă prea mult să transmită un mesaj, fără a oferi o poveste interesantă.